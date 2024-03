Stellantis lancia i nuovi van elettrici: rivoluzione Pro One

Stellantis sta prendendo un'impressionante svolta verso l'innovazione e la sostenibilità con il lancio di una nuova generazione di furgoni elettrificati.

Xavier Peugeot, Senior Vice President della Commercial Vehicles Business Unit, ha annunciato il rinnovamento dell'intera gamma con offerte elettriche di seconda generazione e un'ampia gamma di tecnologie avanzate e servizi connessi, sotto l'ombrello della strategia Pro One, centrata sul cliente.

Stellantis ha inaugurato una nuova era per i veicoli commerciali con il lancio di una gamma completa di 12 nuovi modelli elettrificati per Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot e Vauxhall. Questa mossa segna un punto di svolta nell'ambito della strategia Pro One, con un focus sulla customer satisfaction, tecnologie avanzate e servizi connessi.

Elettrificazione e autonomia avanzata

La nuova offerta include veicoli commerciali compatti, medi e grandi, dotati della seconda generazione di propulsione elettrica (BEV) e a celle a combustibile (FCEV). I nuovi BEV vantano un'autonomia di 340 km per i compatti, fino a 350 km per i medi e 420 km per i grandi, con opzioni di ricarica rapida che promettono l'80% di carica in meno di un'ora.

Tecnologie all'avanguardia

I veicoli si distinguono per avanzate tecnologie di sicurezza e ADAS, come la frenata rigenerativa adattiva, pompe di calore per massimizzare l'autonomia in condizioni fredde, e innovative soluzioni di guida assistita che includono Adaptive Cruise Control e Lane Centering. A ciò si aggiunge una nuova interfaccia uomo-macchina per una migliore ergonomia e produttività.

Connettività e servizi

Stellantis enfatizza la connettività wireless e gli aggiornamenti over-the-air, assieme a servizi dedicati come la manutenzione preventiva e la gestione della carica. I veicoli offrono inoltre sistemi di infotainment integrati per una comunicazione efficiente tra gestori di flotte e autisti.

Modello per modello: innovazioni e comfort

Citroën introduce sedili Advanced Comfort® nei suoi LCV, migliorando notevolmente comfort e praticità.

FIAT Professional presenta l'E-Ducato con un'autonomia migliorata del 30% e nuove soluzioni come Magic Cargo.

Opel e Vauxhall si distinguono per il design e tecnologie come i fari Intelli-Lux LED® Matrix e sistemi di infotainment all'avanguardia.

Peugeot offre un'esperienza premium con il suo i-Cockpit® nei modelli elettrici E-PARTNER, E-EXPERT ed E-BOXER.

Stellantis si posiziona così come leader nella transizione verso la mobilità sostenibile, con l'ambizione di consolidare la propria leadership globale nel settore dei veicoli commerciali entro il 2027, in linea con gli obiettivi del piano Dare Forward 2030. La strategia Pro One e le sue innovazioni promettono di ridefinire gli standard per i veicoli commerciali, con un occhio di riguardo verso l'ecosostenibilità, la sicurezza e la connettività.