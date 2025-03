Stellantis partner delle Olimpiadi Milano Cortina 2026: Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati protagoniste

I marchi italiani di Stellantis si preparano a vivere un ruolo da protagonisti assoluti sulla scena internazionale, diventando Automotive Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

L’annuncio ufficiale è stato dato oggi dalla Fondazione Milano Cortina 2026 insieme a Stellantis, che con Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati, sosterrà uno degli eventi sportivi più importanti del prossimo decennio.

La partnership conferma il forte legame che da sempre unisce i marchi automobilistici italiani ai valori più autentici dello sport: eccellenza, passione, spirito di squadra e sostenibilità. Una combinazione che si concretizzerà nel supporto logistico e operativo garantito dai brand del gruppo, attraverso la fornitura di vetture dedicate all'organizzazione dei Giochi.

Saranno più di 3.500 gli atleti che arriveranno in Italia da 93 nazioni, pronti a sfidarsi nelle 16 discipline Olimpiche e 6 discipline Paralimpiche. Una manifestazione straordinaria che rappresenta un’occasione imperdibile per mettere in mostra le meraviglie del territorio italiano, l’ospitalità unica del Paese e, naturalmente, la capacità delle imprese nazionali di fare squadra per garantire il successo di eventi di portata globale.

I marchi Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati garantiranno la mobilità durante tutto l’arco temporale dei Giochi, mettendo a disposizione una gamma di vetture capace di rappresentare al meglio la tradizione di stile, tecnologia e innovazione tipicamente italiana. Una scelta non casuale, che conferma la volontà del Gruppo Stellantis di supportare attivamente iniziative capaci di valorizzare le eccellenze del nostro Paese, in linea con la visione di sostenibilità e mobilità intelligente del Gruppo stesso.

Jean Philippe Imparato, Chief Operating Officer Enlarged Europe di Stellantis, ha espresso grande entusiasmo per l'accordo: “Con questa partnership con la Fondazione Milano Cortina 2026, Stellantis conferma la volontà di essere parte attiva di un progetto che unisce tutta l’Italia. È un’opportunità unica per ribadire, attraverso i nostri marchi italiani, il valore della collaborazione nazionale verso obiettivi condivisi. Metteremo le competenze e l’impegno di tutte le persone che lavorano nei nostri brand al servizio di questa manifestazione, che rappresenta al meglio l’immagine di un’Italia che eccelle e cresce grazie alle sue eccellenze”.

La scelta di affiancare il nome Stellantis ai Giochi Olimpici e Paralimpici assume anche un forte valore simbolico: Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati non sono solamente marchi storici e iconici dell’automotive italiano, ma rappresentano anche quel connubio di eleganza, innovazione e sostenibilità che è alla base dello spirito olimpico contemporaneo. È una testimonianza concreta della volontà dell’azienda di essere partecipe, con passione e impegno, della promozione dello sport e dell’immagine internazionale del nostro Paese.

La visibilità offerta dai Giochi di Milano Cortina 2026 sarà enorme, e rappresenta per Stellantis una preziosa occasione per mostrare al mondo intero la forza e la qualità dei suoi marchi italiani. Andrea Varnier, CEO della Fondazione Milano Cortina 2026, non nasconde la soddisfazione: “Questa partnership garantisce soluzioni fondamentali per la mobilità dei Giochi, con vetture di servizio e rappresentanza che copriranno gran parte degli spostamenti interni. Stellantis con i suoi brand italiani è parte della storia del nostro Paese, capace di portare innovazione e design italiano nel mondo. La collaborazione conferma anche il forte interesse delle grandi aziende nel sostenere un evento sportivo internazionale che metterà l’Italia sotto i riflettori globali.”

La partnership tra Stellantis e la Fondazione Milano Cortina 2026 non è solo una scelta operativa: è un messaggio forte di sinergia nazionale, un progetto che unisce il meglio dell’industria italiana e lo sport. È un passo avanti verso un’Italia moderna e sostenibile, che fa della collaborazione tra eccellenze il motore principale del proprio successo internazionale.

I Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 rappresentano un evento cruciale per l’immagine del Paese, e la partecipazione attiva di Stellantis e dei suoi marchi italiani ne aumenterà ulteriormente il prestigio e il successo. Una collaborazione che va oltre la semplice sponsorizzazione, per diventare una vera e propria partnership strategica in grado di portare benefici non soltanto a livello logistico, ma anche in termini di immagine e innovazione tecnologica.

La mobilità sostenibile, l’innovazione digitale e tecnologica e l’attenzione per il design e il comfort saranno infatti tra gli elementi distintivi della flotta messa a disposizione da Stellantis, che offrirà al mondo intero una dimostazione concreta delle capacità tecnologiche e della creatività che contraddistinguono l'industria italiana dell'automobile.

Con questa collaborazione si apre quindi un percorso che accompagnerà l'Italia intera verso uno degli appuntamenti sportivi più attesi al mondo, creando un’eredità tangibile fatta di tecnologia, sostenibilità e valori olimpici e paralimpici condivisi da tutto il Paese. Un’opportunità unica di mostrare al mondo che, quando le eccellenze italiane lavorano insieme, non ci sono limiti ai risultati che si possono raggiungere.