Stellantis protagonista al Fleet Motor Day 2022

L’8 e 9 giugno 2022 è andata in scena l’ottava edizione del Fleet Motor Day,

l'evento dedicato ai Fleet & Mobility Manager organizzato da Fleet Magazine con la collaborazione di Top Thousand e il patrocinio di Aniasa e Unrae. La due giorni tra Roma e Vallelunga ha visto la partecipazione di 63 brand, operatori di settore, oltre 400 fleet manager e raccolto più di 900 partecipanti.

Il Gruppo Stellantis è stato grande protagonista dell’evento con la sua gamma elettrificata. Riflettori puntati sulle principali novità, esposte presso lo stand e disponibili per i test drive: Alfa Romeo Tonale, NUOVO SUV Citroën C5 Aircross, Jeep ® Grand Cherokee 4xe, Nuova PEUGEOT 308 Station Wagon. Una dimostrazione di come l’ampia scelta dei veicoli elettrificati del Gruppo Stellantis garantisca soluzioni innovative per soddisfare le esigenze della clientela B2B, confermando un’attenzione particolare all’impatto ambientale.

Le dichiarazioni di Giuseppe Di Mauro, Fleet & Business Solutions Division Director

“È un privilegio poter partecipare a un appuntamento prestigioso come il Fleet Motor Day 2022: la nostra vocazione è da intensificare i rapporti tra i protagonisti di tutta la filiera per sviluppare insieme relazioni virtuose e profittevoli, e opportunità come questa ci consentono di veicolare in modo chiaro messaggi importanti circa la situazione attuale, la nostra visione e il futuro del nostro business. Pubblico e addetti ai lavori hanno potuto apprezzare, attraverso i nostri prodotti, la forza di un Gruppo capace di coprire il 100% delle richieste del mercato, grazie a una strategia che valorizza il DNA specifico di ognuno dei suoi brand iconici. Ma non solo: un carmaker deve necessariamente sviluppare e offrire anche tecnologie e servizi. Lavoriamo dunque sulla transizione energetica sia in termini di prodotto, sia attraverso formule che consentono di ottenere maggiore flessibilità, accompagnando e supportando il cliente verso un approccio sempre più green”.