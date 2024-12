Stellantis ribadisce l’impegno per Opel e il futuro della Germania

In un contesto di profonda trasformazione per l’industria automobilistica, Stellantis conferma il suo impegno nei confronti di Opel e della Germania.

Durante una visita alla sede di Rüsselsheim, John Elkann, Presidente di Stellantis, e Xavier Chéreau, Chief Human Resources & Heritage di Stellantis e Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Opel Automobile GmbH, hanno sottolineato l'importanza strategica del sito per il gruppo.

Accompagnati da Florian Huettl, CEO di Opel e Managing Director di Stellantis Germania, i dirigenti hanno visitato lo stabilimento dove vengono prodotte Opel Astra e DS4, apprezzando l’efficienza e l’innovazione dei processi produttivi. Durante la giornata, si sono confrontati con i dipendenti e le parti sociali, ribadendo il valore del dialogo costruttivo con partner come IG Metall.

Un Ruolo Chiave per Rüsselsheim

"Opel e la Germania sono fondamentali per Stellantis," ha dichiarato John Elkann. "La trasformazione industriale in atto rappresenta una sfida, ma anche un'opportunità. Con progetti come il grEEn-campus di Rüsselsheim, stiamo ponendo solide basi per un futuro sostenibile."

Questo nuovo centro, che sarà la futura sede globale di Opel e quartier generale di Stellantis Germania, mira a ridurre significativamente l’impronta di carbonio del sito, confermando l’impegno del gruppo verso l’innovazione sostenibile.

Elettrificazione e Innovazione al Centro della Strategia

Opel continua a distinguersi come primo marchio tedesco a offrire una variante elettrica per ogni modello della gamma. Florian Huettl, CEO di Opel, ha sottolineato la fiducia nel futuro dell’azienda: "Con una gamma elettrificata e modelli pionieristici come la Opel Astra, siamo pronti a sorprendere i nostri clienti e a guidare la transizione industriale."

Oltre al portafoglio elettrico, Stellantis si posiziona come leader sul mercato tedesco, con una forte rete di concessionari e un'offerta diversificata che include Peugeot E-3008, Citroën ë-C3 e Fiat 500e.

Una Collaborazione Costruttiva per il Settore

Il ritorno di Stellantis nell'Associazione automobilistica europea (ACEA) segna un passo importante verso il dialogo con le istituzioni e i partner del settore. "Vogliamo lavorare in modo costruttivo con tutte le parti interessate per trovare soluzioni comuni verso un futuro forte e sostenibile per l’industria," ha affermato Elkann, che ha recentemente discusso di queste tematiche con Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea.

Una Visione Condivisa per il Futuro

La visita alla sede di Rüsselsheim ha confermato la centralità della Germania nella strategia globale di Stellantis. Con un approccio che combina innovazione tecnologica, sostenibilità e dialogo sociale, il gruppo si prepara ad affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione.