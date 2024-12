Stellantis rientra in ACEA: unione per una mobilità sostenibile e competitiva

L’ACEA (European Automobile Manufacturers' Association) ha ufficialmente accolto la domanda di Stellantis per rientrare nell’associazione.

Un segnale forte in un momento critico per il settore automobilistico europeo, caratterizzato da sfide senza precedenti legate alla trasformazione verde e alla competitività globale.

"Data la crisi di competitività senza precedenti dell'Europa e la necessità collettiva di padroneggiare le sfide della trasformazione verde, è più importante che mai essere uniti," ha dichiarato Luca de Meo, presidente dell'ACEA e CEO di Renault Group.

La decisione di Stellantis di riavvicinarsi all’associazione segna una svolta significativa. L’azienda, nata dalla fusione tra FCA e PSA, aveva lasciato l’ACEA a fine 2021, ma ora si prepara a collaborare nuovamente con i principali player del settore.

L’obiettivo condiviso dai membri dell’ACEA è chiaro: costruire un futuro sostenibile e competitivo per il mercato automobilistico europeo, spingendo verso la mobilità a emissioni zero. Nonostante la concorrenza sul mercato, le case automobilistiche si trovano unite su questioni fondamentali come la transizione energetica, le regolamentazioni ambientali e le infrastrutture per i veicoli elettrici.

De Meo ha aggiunto: "I membri dell'ACEA possono essere concorrenti sul mercato, ma condividono tutti lo stesso obiettivo: una transizione competitiva e sostenibile verso la mobilità a emissioni zero, in un'Europa che può resistere a livello globale. Continueremo a lavorare su questo con piena spinta e impegno."

Con un portafoglio di marchi iconici, tra cui Fiat, Jeep, Peugeot e Maserati, Stellantis rappresenta un attore chiave per affrontare le sfide future del settore. Il suo ritorno nell’ACEA rafforza il dialogo con le istituzioni europee e consolida la capacità del settore di affrontare temi cruciali come l’innovazione tecnologica, la decarbonizzazione e la competitività globale.

In un contesto internazionale complesso, il rientro di Stellantis nell’ACEA rappresenta un passo strategico verso la creazione di un fronte comune per sostenere il ruolo centrale dell'industria europea nel panorama globale. La collaborazione sarà fondamentale per affrontare le sfide della transizione verde, garantendo al contempo una crescita sostenibile