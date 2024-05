Stellantis: rivoluzione verde con Leapmotor e Fiat 500 ibrida, Tavares traccia il futuro

Stellantis accelera sulla mobilità elettrica e ridisegna il panorama automobilistico europeo con due mosse strategiche: l'introduzione dei veicoli Leapmotor in nove paesi UE e il ritorno della produzione della Fiat 500 ibrida a Mirafiori. Un connubio tra innovazione cinese e tradizione italiana che segna un passo decisivo verso la transizione energetica e il futuro dell'auto.

Leapmotor sbarca in Europa: un'occasione unica per conquistare nuovi mercati

L'accordo con il colosso franco-italiano apre le porte del Vecchio Continente al marchio cinese Leapmotor, con sei modelli in arrivo entro il 2027. T03, citycar elettrica compatta, e C10, crossover spaziosa, saranno i primi a conquistare le strade europee a partire da settembre 2024. Un'espansione che coinvolgerà Belgio, Francia, Italia, Olanda, Grecia, Romania e Portogallo, con 200 punti vendita, di cui un terzo gestiti direttamente da Stellantis. Un'occasione unica per Leapmotor di affermarsi come protagonista nel mercato europeo dell'elettrico, cavalcando l'onda della crescente domanda di veicoli ecologici e sostenibili.

Fiat 500 ibrida: un ritorno alle radici con un occhio al futuro

La storica Fiat 500, simbolo del design italiano, torna a ruggire, questa volta in versione ibrida. La produzione riparte a Mirafiori, a Torino, consolidando il legame tra il marchio e la sua città natale. Un segnale forte dell'impegno di Stellantis verso la sostenibilità, con l'obiettivo di azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2038. La nuova Fiat 500 ibrida, affiancata dalla versione completamente elettrica, rappresenta un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, un omaggio al passato e una finestra sul futuro della mobilità.

Stellantis e Leapmotor: un'alleanza per dominare il mercato elettrico

L'accordo tra Stellantis e Leapmotor rappresenta una mossa strategica per entrambe le aziende. Stellantis rafforza la sua posizione nel mercato dei veicoli elettrici, sfruttando l'esperienza e la tecnologia di Leapmotor per offrire ai propri clienti una gamma più ampia e competitiva di modelli. Leapmotor, dal canto suo, ha l'opportunità di espandersi in un mercato chiave come quello europeo, beneficiando della rete di distribuzione e del know-how di Stellantis.

Un futuro all'insegna dell'elettrico e della sostenibilità: Tavares e François verso un traguardo ambizioso

La strategia di Stellantis, con l'introduzione di Leapmotor e il ritorno della Fiat 500 ibrida, dimostra un impegno chiaro e concreto verso la transizione energetica e la mobilità sostenibile. Carlos Tavares, CEO di Stellantis, e Olivier François, CEO di Fiat e responsabile marketing di Stellantis, guidano l'azienda verso un traguardo ambizioso: posizionarsi come leader nel settore automobilistico, pronta ad affrontare le sfide del futuro con innovazione e visione. L'Europa, con la crescente domanda di veicoli elettrici, rappresenta il terreno fertile per questa rivoluzione verde, che ha il potenziale di trasformare il panorama automobilistico e contribuire a un futuro più sostenibile per tutti.