Sul Mercedes me Store, è disponibile il Mercedes-Benz Connect Package

Il lancio del Mercedes-Benz Connect Package semplifica e completa l’offerta dei digital extras a bordo delle vetture della Stella,

garantendo così una customer experience senza compromessi. Il Mercedes-Benz Connect Package sostituisce i pacchetti ‘Remote Package’, ‘Navigation Package’, ‘GUARD 360° Package’, ‘Entertainment Package’, ‘Pacchetto personalizzato’, ‘Remote & Servizi di navigazione’, ‘Sistema di assistenza al parcheggio con attivazione a distanza’, In-Car Office’ e ‘Navigazione per rimorchi e veicoli di grandi dimensioni’ e li concentra in un’unica offerta, ulteriormente ampliata e disponibile sul Mercedes me Store in abbonamento mensile al costo di 14,90 euro/mese o annuale, con un canone di 149 euro/anno.

"L'ecosistema degli digital extras di Mercedes me è in rapida espansione e l'aumento del livello di digitalizzazione delle nostre vetture, compreso l'aggiornamento alla telematica più recente, offre l'opportunità di estendere le funzionalità degli digital extras, che giocano un ruolo sempre più strategico nell’ambito della Digital Customer Journey". Mercedes me è oggi presente in 50 mercati, con oltre 10 milioni di auto connesse in tutto il mondo e una prospettiva di crescita che entro il 2025 punta a espandere l'operatività a 65 mercati e oltre 16 milioni di auto. È quindi evidente l'enorme potenziale che gli digital extras rappresentano per il nostro business e per i nostri clienti: l'80% li considera, infatti, fondamentali per arricchire e completare l'esperienza di guida a bordo delle nostre auto. Per questo, siamo molto orgogliosi che l’Italia sia stata scelta come mercato-pilota per lo sviluppo e il lancio del Mercedes-Benz Connect Package.” Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes-Benz Italia