SUSTAINera di Stellantis amplia l'economia circolare

SUSTAINera, la business unit dedicata all'Economia Circolare di Stellantis, conferma il proprio impegno nel rinnovamento del modello di consumo aziendale,

ampliando il riciclo dei materiali nei processi produttivi per limitare l'impatto sulle risorse naturali. Alison Jones, Senior Vice President, Global Circular Economy di Stellantis, ha illustrato i risultati e gli obiettivi futuri della business unit durante l'International Automotive Recycling Congress (IARC) ad Anversa, Belgio.

Dal lancio di SUSTAINera nel 2022, Stellantis ha ottenuto risultati positivi nella rigenerazione dei componenti, nel riciclo delle batterie e nella gestione dei veicoli a fine vita. L'obiettivo è decuplicare i ricavi generati dal riciclo dei materiali, raggiungendo oltre 2 miliardi di euro entro il 2030, in linea con il piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis.

Valorauto: Gestione dei Veicoli a Fine Vita

Dal gennaio 2024, Stellantis offre un servizio di gestione dei veicoli da rottamare tramite la piattaforma Valorauto in Francia, Belgio e Lussemburgo. Questo servizio chiavi in mano, indipendente dal brand e dal tipo di motore, prevede il ritiro gratuito del veicolo e la possibilità di ottenere un ritorno economico. Valorauto, parte della joint venture SUSTAINera Valorauto SAS con Galloo, garantisce il recupero dei componenti da riutilizzare o rigenerare, contribuendo all'economia circolare e riducendo l'impatto ambientale.

Riciclo dei Cerchi in Lega in Nord America

Stellantis, in collaborazione con Real Alloy, ha avviato il riciclo dei cerchi in lega nel mercato nordamericano. I cerchi a fine vita vengono ritirati dai concessionari e fusi presso lo stabilimento di Kokomo, reintegrando l'alluminio nel processo produttivo per nuovi componenti. Questo “ciclo chiuso” evita gli sprechi e supporta la sostenibilità.

Prodotti Riciclati SUSTAINera

Durante lo IARC, SUSTAINera ha lanciato la sua prima gamma di prodotti riciclati, tra cui un liquido lavacristalli e un liquido di raffreddamento, entrambi composti al 100% da materiali rigenerati. Questi prodotti, conformi alle specifiche originali del costruttore, offrono prestazioni ottimali riducendo l'impatto ambientale e sono disponibili in diversi formati con packaging realizzato con almeno il 50% di plastica riciclata.

Riciclo delle Batterie dei Veicoli Elettrici

Stellantis ha firmato un protocollo d'intesa con Orano per creare una joint venture dedicata alla gestione delle batterie dei veicoli elettrici a fine vita. Questo accordo assicura l'accesso a materiali come cobalto, nichel e litio, fondamentali per l'elettrificazione e la transizione energetica, contribuendo a rispettare la direttiva UE 2031 sulle batterie. Questa partnership rafforza l'approccio globale di Stellantis verso un'economia circolare sostenibile.

SUSTAINera continua a espandere le sue attività e a innovare nel settore del riciclo, dimostrando l'impegno di Stellantis per un futuro più sostenibile e responsabile.