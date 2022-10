Terravision, non solo transfer per gli aeroporti

Dal 2002 Terravision offre servizi di transfer per i passeggeri dagli aeroporti delle maggiori città europee ai rispettivi centri città a prezzi competitivi rispetto ai tradizionali vettori.

Nel corso degli anni Terravision ha raggiunto importanti obiettivi, diventando punto di riferimento per milioni di passeggeri in Europa. Ad oggi sono 44 i servizi in dieci Paesi europei che collegano gli aeroporti con i centri città o destinazioni turistiche di eccellenza. Oltre 60.000.000 di passeggeri hanno viaggiato con Terravision dal 2002. Il 2021 è stato un anno di transizione che ha segnato il primo passo nella programmazione per far crescere la società in ambito «Green». Entro il 2027 la flotta aziendale diventerà completamente elettrica.

Il core business di Terravision continua ad essere quello dei trasferimenti aeroportuali, ma l’azienda si è ora estesa in altri settori tra i quali la vendita al dettaglio di veicoli elettrici, l’officina elettromeccanica, la commercializzazione di parcheggi aeroportuali low cost, lo sviluppo nel settore ricettivo con la proprietà e gestione di un country resort all’interno della riserva naturale del parco dell’Uccellina e la produzione di prodotti biologici. Durante la pandemia la Terravision Electric si è fortemente impegnata nella progettazione di un piano industriale mirato all’internalizzazione del lavoro ed all’incremento dei livelli occupazionali per favorire l’evoluzione green dell’azienda, avviando un nuovo ramo aziendale interamente dedicato alla mobilità elettrica nelle sue diverse varianti. A tale scopo la società ha acquistato uno stabilimento a Desio, via degli Artigiani 13, di circa 2.000 mq destinati a showroom, punto vendita ed officina interamente dedicato al business dell’elettrico e specificatamente, all’importazione, distribuzione e vendita di veicoli elettrici legati alla micro-mobilità, quali biciclette, monopattini, tricicli e scooter elettrici.

Terravision e’ infatti importatore in esclusiva italiana per il marchio Doohan, produttore degli scooter a zero emissioni iTank, iTango, Doudi, Pizza ed S9. Al contempo rivende in esclusiva sul territorio di Monza e Brianza i prodotti dalla Horwin, le prestigiose moto Energica e offre servizi di noleggio con gli scooter Garelli. La gamma è completata dalla ebike Terravision Touring (un’elegante e versatile citybike) e diversi monopattini elettrici. Last but not least, presto amplierà ulteriormente l’offerta con scooter e moto realizzate dalla eBroh. Oltre ai servizi di trasferimento aeroportuale e vendita al dettaglio di veicoli elettrici, Terravision commercializza e promuove tramite il sito www.lowcostparking.eu parcheggi ubicati a pochi minuti dall’aeroporto in Italia e Spagna. Infine, rientra nell’universo Terravision anche la Tenuta Agricola dell’Uccellina, un country resort ubicato nel cuore della Maremma Toscana.