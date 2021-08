“THE BIG LOVE" il libro per celebrare i 20 anni di MINI nel BMW Group

Sul sito di MINI.IT nella sezione News è possibile visitare la pagina dedicata al libro “THE BIG LOVE.

Irriverente, divertente, scapigliata, colorata, pop: semplicemente MINI. Dal 2001 al 2021, la storia continua e per celebrare i 20 anni sotto l’insegna del BMW Group nasce “THE BIG LOVE - Una storia (d’amore) lunga 20 anni”. Si intitola così il libro, edito da Electa in uscita l’8 settembre, che ripercorre la storia italiana del marchio, un viaggio nel tempo tra le diverse iniziative che MINI ha condiviso nel corso degli anni con la sua community di appassionati e non solo. Protagonisti indiscussi i mondi a cui MINI è da sempre legata: la moda, il design, il cinema, la pubblicità, che hanno contribuito a far conoscere MINI nel mondo, trasformando il prodotto in brand e l’icona dell’automobilismo britannico nell’icona dell’automobilismo mondiale.

Una storia (d’amore) lunga 20 anni”, con qualche anticipazione e contenuti inediti per raccontare la storia di un’icona in pieno stile MINI. Inoltre, è possibile impostare un promemoria per festeggiare insieme il compleanno di MINI e condividere l’uscita del libro.