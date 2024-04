Toyota, disponibile in Italia il nuovo Hilux MY24

Toyotalancia sul mercato il rinnovato Hilux MY24, segnando un ulteriore passo avanti nel segmento dei pick-up

grazie all'introduzione del nuovo sistema ibrido 48V e al lancio dell'allestimento sportivo GR SPORT II. Queste novità sottolineano l'impegno di Toyota verso innovazione, efficienza e prestazioni senza compromessi, mantenendo il Hilux un punto di riferimento per affidabilità e durabilità.

La nuova versione Hybrid 48V 2.8D da 204CV rappresenta una svolta per il modello, offrendo un significativo miglioramento in termini di efficienza dei consumi e prestazioni, sia su strada che in fuoristrada. La riduzione del 5% nei consumi rispetto alla versione diesel e una guida più fluida e reattiva, grazie alla frenata rigenerativa e a un'accelerazione più brillante, posizionano il Hilux Hybrid 48V all'avanguardia del segmento.

L'allestimento GR SPORT II porta Hilux a un nuovo livello di stile e prestazioni. Con una carreggiata allargata, nuovi cerchi in lega da 17 pollici e dettagli distintivi come la griglia G-mesh e gli interni sportivi, il GR SPORT II è pensato per chi cerca un pick-up dal carattere unico e sportivo.

La sicurezza è stata rafforzata con l'aggiornamento del sistema T-Mate, che include ora funzionalità avanzate come il sistema di pre-collisione migliorato, l'Adaptive Cruise Control con Road Sign Assist e l'Adaptive High Beam per una guida notturna più confortevole.

Debutta, il nuovo sistema multimediale Toyota Smart Connect offre navigazione cloud con aggiornamenti in tempo reale, facilitando la vita a bordo con l'assistente vocale "Hey Toyota" e l'integrazione di Apple CarPlay™ e Android Auto™, rendendo ogni viaggio più connesso e piacevole.

L' offerta commerciale comprende cinque allestimenti, tra cui il nuovissimo GR Sport e le versioni ibride, e un listino prezzi competitivo che parte da 34.000€ per la versione Comfort Double Cab, Hilux MY24 si conferma una scelta di primo piano per professionisti e appassionati di fuoristrada. La possibilità di beneficiare di sconti fino a 3.700€ e le opzioni di acquisto flessibili attraverso le formule di finanziamento Toyota Easy Next, Valore Toyota e Lease per Drive, nonché il noleggio a lungo termine Toyota KINTO One, rendono il nuovo Hilux più accessibile e adatto a soddisfare le esigenze di una clientela ancora più ampia.