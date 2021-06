Toyota Motor Europe annuncia novità al vertice dell’organizzazione

Toyota Motor Europe (TME) annuncia diverse nomine a livello dirigenziale presso la sede centrale europea, per accelerare la trasformazione dell'azienda e affrontare i cambiamenti necessari per diventare un'azienda di mobilità, costruita sui principi della neutralità carbonica e della sostenibilità. Tutte le modifiche saranno in vigore dal 1 luglio 2021.

Toyota Motor Europe (TME)

• Tom Fux, sarà promosso a Senior Vice President (SVP) Sales. In questo nuovo ruolo, Fux supervisionerà le vendite, il marketing, la catena del valore e l'esperienza del cliente per entrambi i marchi Toyota e Lexus.

• Miguel Fonseca assumerà nuove responsabilità come CEO KINTO Europe, sostituendo Tom Fux. In questo ruolo ricoprirà anche la carica di TME SVP Connected Technologies & Mobility.

• Kylie Jimenez, sarà promossa a SVP People & Innovation, Information, Technology & Digital and Corporate Affairs, subentrando a Miguel Fonseca.

• Tatsuya Namura sarà nominato Vice President Government Affairs, European Corporate Communication and Environment, Social & Governance.

• Andrea Carlucci, sarà promosso a Vice President Product and Marketing Management, per guidare l'espansione del piano di elettrificazione europeo di TME, succedendo a Tatsuya Namura.

• Simon McDermott, sarà promosso Vice President People & Innovation, subentrando a Ms. Kylie Jimenez, per guidare le attività dell’azienda funzionali allo Sviluppo delle risorse umane e l’accelerazione di iniziative sui temi della Diversità, Equità e Inclusività.

• Karel De Wilde, sarà promosso a Vice President Legal, Compliance e Chief Risk Officer presso TME.

Particolarmente significativa per l’Italia è la nomina di Andrea Carlucci che, dopo aver svolto ruoli di crescente responsabilità in Toyota Motor Italia, ne è stato Amministratore Delegato dal 2015 al 2017 e mantiene ad oggi anche la carica di Chairman. La promozione a capo del Marketing e dello Sviluppo Prodotto Europeo è un importante riconoscimento per il prezioso lavoro svolto nella definizione delle strategie di marketing e commerciali di Toyota in Europa, testimoniate anche dalla calorosa accoglienza che i recenti prodotti come la nuova Yaris e la Yaris Cross stanno riscontrando sul mercato, con l’auspicio di guidare al meglio gli ambiziosi piani di crescita di Toyota in Europa dei prossimi anni.