Toyota Urban Cruiser: il futuro dei SUV compatti elettrici

Toyota presenta il nuovissimo Urban Cruiser, un modello che segna un importante ingresso nel segmento dei SUV compatti completamente elettrici.

Progettato per distinguersi con un design innovativo, interni spaziosi e una tecnologia all'avanguardia, questo SUV punta a ridefinire il concetto di mobilità sostenibile.

L'Urban Cruiser si basa sul concept Urban SUV, conferendo a Toyota una forte presenza in un mercato europeo in rapida crescita. Con una strategia mirata a diversificare le opzioni di elettrificazione, il modello si inserisce perfettamente nella roadmap di Toyota verso l'obiettivo di una gamma completamente a zero emissioni entro il 2035.

Un Design Che Combina Audacia e Funzionalità

L'Urban Cruiser si distingue per un design muscoloso e accattivante, sviluppato attorno al tema “Urban Tech”. La parte anteriore è dominata dal frontale “hammerhead”, un elemento iconico delle più recenti creazioni Toyota. I paraurti solidi e le linee fluide si integrano armoniosamente con la firma luminosa posteriore, che si estende lungo tutta la larghezza del portellone. Dimensioni compatte, ma spaziose: Lunghezza: 4.285 mm, Larghezza: 1.800 mm Altezza: 1.640 mm Passo: 2.700 mm

La manovrabilità è assicurata da un raggio di sterzata di soli 5,2 metri, mentre i cerchi in lega disponibili in versioni da 18 o 19 pollici migliorano l'aerodinamica e aggiungono un tocco di stile. La gamma di colori include opzioni bicolore con tetto nero a contrasto, per un look ancora più distintivo.

Interni: Comfort e Versatilità

Il design degli interni riflette la solidità e l'eleganza del veicolo. L'abitacolo è ampio e versatile grazie al passo lungo e ai sedili posteriori scorrevoli, che permettono di regolare lo spazio tra i passeggeri anteriori e posteriori per massimizzare il comfort o la capacità di carico. I sedili, configurabili in modalità 40:20:40, offrono una flessibilità ideale per ogni esigenza.

L'illuminazione ambientale, disponibile in 12 colori, crea un'atmosfera personalizzabile, mentre i rivestimenti combinano nero e grigio scuro per un look sofisticato. La posizione di seduta alta e il quadro strumenti orizzontale garantiscono una visibilità ottimale e un senso di controllo durante la guida.

Powertrain: Efficienza e Sostenibilità

L'Urban Cruiser offre due pacchi batteria e la possibilità di scegliere tra trazione anteriore e integrale. Entrambe le opzioni utilizzano la tecnologia al fosfato di ferro-litio, nota per la sua durata e sicurezza. 49 kWh (solo FWD): 106 kW / 144 CV,61 kWh (FWD): 128 kW / 174 CV ,61 kWh (AWD): 135 kW / 184 CV

La versione AWD aggiunge un motore sull'asse posteriore per una maggiore stabilità su superfici difficili. Tutti i modelli sono dotati di una pompa di calore per ottimizzare il sistema di climatizzazione e migliorare l'efficienza in condizioni di freddo.

Nuova Piattaforma BEV: Spazio e Sicurezza

L'Urban Cruiser è costruito su una piattaforma dedicata ai veicoli elettrici a batteria, progettata per combinare robustezza e leggerezza. L'assenza di traverse nel pavimento consente di massimizzare lo spazio interno, offrendo un abitacolo più ampio e confortevole.

Tecnologia e Connettività

Il SUV è equipaggiato con le ultime innovazioni tecnologiche per sicurezza e connettività. Tra le principali dotazioni: Sistema Pre-Collisione,Cruise Control Adattivo,Avviso di Uscita dalla Corsia,Sistema di Telecamere a 360°

Il cruscotto integra un cockpit digitale da 10,25 pollici e un display multimediale da 10,1 pollici, con navigazione cloud e integrazione smartphone. L'app MyToyota consente di gestire lo stato di carica, pianificare ricariche e accedere a punti di ricarica nelle vicinanze.

Toyota Urban Cruiser rappresenta un passo significativo verso il futuro della mobilità elettrica. Con un design innovativo, interni versatili e tecnologie avanzate, questo SUV compatto si pone come scelta ideale per chi cerca sostenibilità senza rinunciare al comfort e allo stile.