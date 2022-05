Tutto pronto per il lancio di nuova Megane E-Tech Electric in Italia

Nuova Renault Mégane E-TECH Electric è sulla griglia di partenza in Italia e le concessionarie della Rete del Costruttore sono pronte ad accogliere le vetture ed i clienti che hanno già dimostrato, in questi mesi, un forte interesse nei confronti della berlina figlia della Renaulution.

Il 100% della Rete della Marca sta terminando in questi giorni un’accurata formazione tecnica e commerciale, per poter consigliare al meglio i clienti in fase di acquisto, ma anche garantire un servizio post-vendita ai massimi livelli di qualità.

La formazione, iniziata a novembre 2021, che terminerà con le sessioni in presenza alla fine del mese di maggio, prevede anche un lungo test drive che mira ad illustrare alcune tra le principali peculiarità del modello (il nuovo sistema di infotainment, i 26 ADAS disponibili, il nuovo powertrain e le varie soluzioni di ricarica) ma soprattutto a far vivere l’esperienza a bordo di Megane E-Tech Electric anche attraverso la sua connettività. Nuova Mégane E-TECH Electric resta, infatti, sempre connessa all’universo digitale dell’utente, a bordo con i servizi Google e a distanza con i servizi connessi della App My Renault. Numerose le funzionalità per un’esperienza di mobilità elettrica aumentata: dal pre-condizionamento all’avvio della ricarica, dalla geolocalizzazione delle colonnine pubbliche fino alla pianificazione di itinerari con le soste opportune per la ricarica.

Alla vigilia del lancio di Nuova Mégane E-TECH Electric, Renault Italia ha voluto organizzare anche un’intera giornata di formazione rivolta a tutti i suoi collaboratori.

Oltre 200 persone, infatti, sono state invitate a Firenze, nel tempio dell’armonia che rappresenta il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il maestoso complesso progettato dall’architetto Paolo Desideri, a scoprire da vicino la nuova rivoluzionaria berlina 100% elettrica Renault e a provarla tra le strade della culla del rinascimento italiano.

«Oggi è una giornata storica per Renault Italia e per me è una grande emozione perché, per la prima volta, abbiamo chiuso per un giorno la nostra sede di Roma invitando la totalità dei collaboratori dell’azienda a Firenze, in un luogo iconico, a provare tutti insieme Nuova Mégane E-TECH Electric. Far questo prima del lancio, prima dei nostri clienti, ha un valore enorme e lo ha ancora di più farlo in una cornice simbolo di armonia, bellezza, qualità, eccellenza, universi che riflettono i valori della Marca Renault. TIME FOR QUALITY LIFE per me è anche questo, significa investire oggi tempo di altissima qualità insieme a tutti i nostri collaboratori e regalare loro tempo di qualità nella scoperta della rivoluzione che un prodotto come Nuova Mégane E-TECH Electric rappresenta per Renault.»