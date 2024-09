Unicredit Youth America's Cup,Luna Rossa brilla nelle semifinali Un Mix di prestazioni e tattica impeccabile

L’equipaggio di Luna Rossa ha offerto una performance di altissimo livello nelle semifinali della Unicredit Youth America's Cup, concludendo la giornata con tre secondi posti e una vittoria.

Le condizioni di vento instabile e mare formato hanno messo alla prova le capacità tecniche e tattiche dei team, ma Luna Rossa è riuscita a navigare con precisione e determinazione, mantenendosi sempre nelle posizioni di vertice.

Race #01: Penalità e Recupero

Nel corso della prima regata, Luna Rossa ha dimostrato grande aggressività sin dalla partenza, lottando nel gruppo di testa. Tuttavia, due penalità consecutive hanno fatto scivolare l’equipaggio italiano in quarta posizione. Nonostante questo contrattempo, Luna Rossa ha saputo reagire, recuperando posizioni grazie a un'ottima gestione delle condizioni di vento instabile. In particolare, nell'ultimo lato, la squadra ha effettuato un importante sorpasso sugli spagnoli, concludendo la gara in seconda posizione. Questo risultato ha aggiunto 7 punti alla classifica di Luna Rossa.

Race #02: Duello con il Team USA

La seconda regata si è svolta in condizioni diverse, con vento da sud-ovest di circa 16 nodi. Luna Rossa ha scelto di partire mure a sinistra, incrociando dietro il resto della flotta e puntando verso l’estrema destra del campo. La mossa ha dato i suoi frutti, con l’equipaggio italiano che ha girato la prima boa in seconda posizione, a soli 2 secondi dagli americani. Il resto della gara si è trasformato in una sorta di match race tra Luna Rossa e il team USA, con continui sorpassi e distacchi minimi. All’arrivo, l’equipaggio italiano ha chiuso in seconda posizione, a soli 3 secondi di distanza dagli americani, guadagnando altri 7 punti.

Race #03: tattica perfetta e vittoria meritatissima

La terza gara ha visto Luna Rossa affrontare subito un intenso confronto con il team australiano, a cui ha assegnato due penalità nella fase iniziale. La barca italiana ha condotto il gruppo di testa, formato anche dal team inglese e da quello americano, mantenendo un margine molto ridotto sugli avversari. Grazie a una perfetta esecuzione delle manovre e a scelte tattiche impeccabili, Luna Rossa è riuscita a mantenere il comando, vincendo la regata con grande merito e aggiungendo 10 punti al proprio punteggio.

Race #04: recupero nelle onde formate

Nell’ultima regata della giornata, il vento sostenuto e il mare formato hanno reso la gara estremamente impegnativa. Penalizzata in partenza, Luna Rossa si è diretta verso l’estrema destra del campo, cercando di recuperare lo svantaggio. Alla prima boa, l’equipaggio italiano si trovava in quarta posizione, ma ha saputo gestire con grande abilità le condizioni complesse, risalendo fino alla seconda posizione al terzo gate. Con una prestazione attenta e concentrata, Luna Rossa ha tagliato il traguardo al secondo posto, ottenendo ulteriori 7 punti.