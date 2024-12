Volkswagen e IG Metall: continuano le trattative per il nuovo contratto collettivo

Proseguono a Wolfsburg le trattative tra Volkswagen AG e IG Metall per definire il nuovo contratto collettivo aziendale.

Il quarto round di negoziati, tenutosi ieri, ha visto un intenso confronto su proposte e controproposte relative alla riduzione dei costi e alla sostenibilità economica dell’Azienda.



Arne Meiswinkel, negoziatore capo di Volkswagen AG, ha definito il confronto “costruttivo”, sottolineando però come le parti siano ancora distanti da una soluzione. “Abbiamo bisogno di riduzioni dei costi che possano essere attuate nel breve termine e che abbiano un effetto duraturo. È così che possiamo garantire il nostro futuro,” ha affermato Meiswinkel.

Le richieste di IG Metall e le proposte avanzate dall’Azienda sono state analizzate in dettaglio, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra la competitività di Volkswagen e le esigenze dei lavoratori. La controproposta avanzata dai dipendenti nella precedente tornata di negoziati rappresenta un segnale di apertura, ma secondo l’Azienda non è ancora sufficiente a garantire un’efficace riduzione dei costi.



In parallelo, Volkswagen sta affrontando discussioni interne con il Consiglio Generale di Fabbrica su temi chiave come la sovraccapacità produttiva e i costi operativi negli stabilimenti tedeschi. Questi aspetti rappresentano ulteriori sfide per il bilancio dell’Azienda, già sotto pressione in un contesto di trasformazione globale verso la mobilità elettrica e la digitalizzazione.

“L’obiettivo è sviluppare una soluzione sostenibile che ci permetta di investire in un portafoglio prodotti competitivo e a prova di futuro ben oltre il 2030,” ha aggiunto Meiswinkel.



Il contratto collettivo in discussione interessa circa 120.000 dipendenti, inclusi quelli di Volkswagen Financial Services, Volkswagen Immobilien GmbH e dx.one GmbH. Il prossimo round di negoziati è previsto per il 16 dicembre 2024.