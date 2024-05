Volkswagen interrompe le trattative con Renault per la Twingo elettrica

Volkswagen ha interrotto le discussioni con il gruppo francese Renault per la fabbricazione di una micro-citadina elettrica basata sulla Twingo.

Renault contava su questa partnership per ammortizzare i costi di progettazione e produzione del suo modello iconico. Questa decisione rappresenta una cattiva notizia per Luca de Meo, capo della Renault.

Annunciata nel novembre 2023, la nuova Twingo di Renault dovrebbe essere commercializzata nel 2026. Il gruppo guidato da Luca de Meo mirava a sviluppare una partnership con Volkswagen per ridurre i costi di sviluppo e costruzione. Una tale collaborazione era essenziale per mantenere la promessa di una Twingo prodotta in Europa, nella fabbrica slovena di Renault, e venduta a meno di 20.000 euro.

La Twingo doveva affiancare la R5, che sarà commercializzata entro la fine dell'anno a circa 25.000 euro. Luca de Meo aveva indicato che la R5, insieme alla futura 4L, avrebbe permesso una riduzione dei costi del 40-50%. Tuttavia, senza il supporto di un altro partner industriale, l'equazione rimane complessa. Renault aveva quindi avviato discussioni con altri possibili partner oltre a Volkswagen.

Per Volkswagen, questo passo indietro non implica l'abbandono dell'idea di offrire un'auto elettrica a basso costo. Secondo Reuters e riportato da Le Journal de l’Automobile, il gruppo rimane impegnato in questa direzione. Volkswagen e Renault devono affrontare una forte concorrenza dai marchi cinesi, le cui auto elettriche sono caratterizzate da prezzi estremamente competitivi.