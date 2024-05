VolkswagenNuova Golf GTI: potenza e innovazione alla massima espressione

Volkswagen ha introdotto un nuovo capitolo nella storia delle compatte sportive con la presentazione della nuova Golf GTI.

Questa ottava generazione porta con sé una serie di miglioramenti significativi, tra cui un sistema di infotainment completamente rinnovato, un software avanzato, un design aggiornato e propulsioni potenziate. Con l’apertura degli ordini, la nuova Golf GTI è pronta a conquistare il mercato italiano con una potenza di 195 kW (265 CV), superiore di 20 CV rispetto al modello precedente.

Potenza e Prestazioni

Il cuore pulsante della Golf GTI è il suo motore turbocompresso, che ora raggiunge una coppia massima di 370 Nm già a partire da 1.600 giri/min. Questa spinta è disponibile fino a 4.590 giri/min, garantendo prestazioni ottimali su un’ampia gamma di regimi. Il motore eroga una potenza massima di 195 kW (265 CV) tra 5.250 e 6.500 giri/min, permettendo alla GTI di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi, una novità per questo modello. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. Il cambio a doppia frizione (DSG) a sette marce assicura trasferimenti di potenza fluidi all'asse anteriore, con la possibilità di operare manualmente tramite i paddle sul volante multifunzione.

Design Esterno Distintivo

Volkswagen ha dato alla Golf GTI un aspetto ancora più riconoscibile e aggressivo. Il frontale ridisegnato sfoggia nuovi fari IQ.LIGHT a matrice di LED, che offrono una luce abbagliante ad alte prestazioni con un incremento del 15% di portata rispetto al modello precedente. Insieme al logo Volkswagen illuminato, questi elementi creano un design notturno sorprendente. La nuova Golf GTI viene fornita di serie con cerchi in lega Richmond da 18 pollici, mentre i nuovi cerchi in lega Queenstown da 19 pollici sono disponibili come opzione, evocando il classico design dei cerchi Detroit della quinta generazione della GTI. I gruppi ottici posteriori a LED ridisegnati e il doppio terminale di scarico cromato completano il look sportivo e distintivo della vettura.

Interni Tecnologici e Sportivi

All'interno, la Golf GTI mantiene il suo caratteristico motivo a quadri sui sedili sportivi premium con poggiatesta integrati, arricchiti da cuciture decorative rosse. Il pulsante Start/Stop, esclusivo della GTI, lampeggia in rosso fino all'avviamento del motore turbocompresso, aggiungendo un tocco di teatralità all'esperienza di guida. Di serie sono presenti anche pedali in acciaio inox spazzolato, il Digital Cockpit Pro aggiornato e il nuovo sistema di infotainment, controllabile tramite un display touch indipendente da 12,9 pollici con navigazione Discover inclusa per l’Italia.

Innovazione e Tecnologia

Una delle novità più interessanti è l'integrazione dell'assistente vocale IDA, che utilizza il software basato sull'intelligenza artificiale ChatGPT per rispondere alle domande di carattere generale. Inoltre, i cursori touch illuminati per il condizionatore d'aria automatico e il controllo del volume rendono l'interazione con il veicolo intuitiva e moderna. Queste caratteristiche, insieme al nuovo design del sistema di infotainment, migliorano significativamente l'esperienza di guida e la connettività a bordo.

Disponibilità e Prezzi

La nuova Golf GTI è già ordinabile in Italia a partire da 44.950 euro, con le consegne previste per la fine dell’estate. Questa compatta sportiva promette di mantenere viva la tradizione della GTI, offrendo al contempo prestazioni superiori e un’innovazione tecnologica all'avanguardia.

Con la nuova Golf GTI, Volkswagen dimostra ancora una volta la sua capacità di combinare tradizione e innovazione. La potenza aumentata, il design distintivo e le tecnologie avanzate rendono questa vettura una delle più interessanti nel segmento delle compatte sportive. Disponibile a un prezzo competitivo, la nuova Golf GTI è pronta a conquistare il cuore degli appassionati di auto sportive.