Volvo Trucks verso le Emissioni Zero

Il passaggio a trasporti più sostenibili, efficienti e sicuri è la grande sfida che le aziende del settore sono chiamate ad affrontare. A Ottobre Volvo Trucks ha programmato tre appuntamenti per incontrare clienti e appassionati e mostrare tutte le tecnologie già oggi a disposizione.

Si inizia il 9 e 10 Ottobre a Verona, con la prima tappa del “Together Toward Zero Emissions Event” a cui farà seguito una seconda tappa a Rimini il 15 e 16 Ottobre. Questo tour dei veicoli Volvo che sta toccando tutti i paesi europei nasce dalla consapevolezza che la strada verso un trasporto a emissioni zero debba essere necessariamente percorso insieme. Gli ospiti saranno accolti su un mezzo allestito per l’occasione: qui potranno toccare con mano la gamma di soluzioni sostenibili che Volvo Trucks mette a disposizione per rispondere alle esigenze dei clienti e migliorare l’efficienza energetica dei loro trasporti, anche attraverso energie alternative.

Il terzo appuntamento è sempre a Rimini, allo stand 001 del Padiglione A5-C5 di Ecomondo. Dal 26 al 29 Ottobre 2021, torna in presenza la grande fiera dedicata all'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare. Saranno esposti un Volvo FE 6x2 Electric, un Volvo FH LNG e un Volvo FH con I-Save: elettrificazione, combustibile alternativo ed efficientamento energetico, ovvero le tre soluzioni subito disponibili, tra le quali scegliere la soluzione migliore in base alle proprie esigenze di trasporto (distanza, tipo di carico, topografia, tempistiche, condizioni climatiche, ecc).

Volvo FE 6x2 Electric è un veicolo completamente elettrico, particolarmente adatto alla raccolta dei rifiuti e alla distribuzione urbana. Il veicolo ha una potenza fino a 540 CV, massa totale a terra da 27 Ton e viene dotato da quattro pacchi batterie con batterie da 66 kWh ciascuna. Su questo gli allestitori possono sfruttare una presa di forza elettrica dedicata EPTO con totale flessibilità del suo utilizzo.

Oltre a guidare la strada dell’elettrificazione, a zero impatto ambientale, Volvo Trucks continua a spingere sui carburanti alternativi. Sarà esposto a Ecomondo anche un Volvo FH LNG è la soluzione per il trasporto a lungo raggio alimentata a gas, con il 20% di emissioni di CO2 in meno rispetto al gasolio e prossime al 100% utilizzando bioLNG.Soluzione unica sul mercato, il motore LNG di Volvo è stato progettato con la tecnologia a ciclo Diesel anziché a ciclo Otto per garantire maggiore efficienza energetica che si traduce in un consumo di carburante più basso del 15-25% rispetto ai convenzionali motori a gas.

Il terzo veicolo esposto sarà un Volvo FH con I-Save, il sistema che assicura un utilizzo ottimale dell’energia e i consumi più bassi di sempre. Il motore D13TC è integrato con un pacchetto di software finalizzati al risparmio di carburante e, di conseguenza, alla riduzione delle emissioni. Caratterizzato da una turbina aggiuntiva che recupera parte dell’energia dei gas di scarico e la converte in energia meccanica, produce una coppia più elevata a bassi regimi: si può quindi aumentare la velocità senza consumare più carburante, o guidare a bassi regimi con una marcia più alta per un tempo più lungo.