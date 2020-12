WRC, Rally di Monza, La C3 R5 di Ostberg al terzo posto nel WRC2

La seconda tappa del Rally di Monza si è dimostrata in salita per i colori Citroen. Nel WRC2 Mads Ostberg e Tostein Eriksen hanno faticato a tenere la loro C3 R5 in strada, complici condizioni piuttosto insidiose dovute all’acqua stagnante presente sulle speciali, dunque al momento occupano la quattordicesima piazza assoluta, la terza di categoria.

Nel WRC3 invece Yohan Rossel e Benoit Fulcrand sono stati vittime di un incidente nel corso della PS2 strappando una ruota della loro vettura. Un problema al pronti via che li ha relegati in 58esima posizione generale, in 12esima per quanto riguarda la serie di appartenenza.

Al comando della gara in chiusura di una giornata solida con due scratch negli stage 2 e 6, Dani Sordo su Hyundai davanti alla Ford Fiesta di Esapekka Lappi, non esente da brividi, ma risultato comunque il più rapido nella PS3. Terzo a 12” Sébastien Ogier su Toyota, il migliore nella PS5 e pure lui autore di qualche sbavatura.

Appena sotto al podio virtuale il leader della classifica piloti e compagno di squadra del transalpino Elfyn Evans, velocissimo nella PS 4, ma altrettanto attento a non correre rischi inutili. A 17”7 l’iridato in carica Ott Tänak su i20, in errore lungo il terzo tratto, quindi un ugualmente falloso Kalle Rovanperä su Yaris.

Ottimo settimo posto per il rientrante Andreas Mikkelsen su Skoda Fabia Rally 2 EVO, al top tra le WRC3, a precedere un buon Ole-Christian Veiby al debutto sulla i20 WRC. Nono un altro rappresentante della terza categoria, ovvero Emil Lindholm sempre su Skoda Fabia Rally 2 EVO, seguito dall’auto gemella del figlio d’arte Oliver Solberg a 1’57” dalla vetta. Dodicesimo e al vertice tra le WRC2 lo svedese Pontus Tidemand su Fabia Rally 2 EVO.

Da segnalare il ritiro di Thierry Neuville a causa di un clamoroso botto in una chicane nella PS4. Per il belga danni alla sospensione anteriore destra della sua Hyundai.

Classifica Rally di Monza dopo la PS6:

1 Sordo Dani/ Del Barrio C. Hyundai i20 Coupe WRC

2 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Ford Fiesta WRC +00:01.0

3 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00:12.0

4 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00:17.1

5 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC +00:17.7

6 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +00:24.8

7 Mikkelsen Andreas/ Jæger Anders Škoda Fabia Rally2 Evo +01:04.2

8 Veiby O./ Andersson Jonas Hyundai i20 Coupe WRC +01:14.3

9 Lindholm Emil/ Korhonen Mikael Škoda Fabia Rally2 Evo +01:56.7

10 Solberg Oliver/ Johnston Aaron Škoda Fabia Rally2 Evo +01:57.9

RM Media