Nave da guerra Usa nello stretto di Taiwan. La Cina s'infuria

Usa sempre più vicini a Taiwan, la "zampata" contro la Cina

Una nave da guerra ha attraversato lo Stretto di Taiwan, lo fa sapere la settima flotta della Marina militare statunitense. Nel comunicato in questione, si parla dell’attività del mezzo Arleigh Burke Uss Milius - cacciatorpediniere missilistico - come “una manovra di routine nello Stretto di Taiwan attraverso acque in cui si applicano le libertà di navigazione e sorvolo in alto mare in conformità con il diritto internazionale".

Agli occhi della Cina invece, questa operazione suona come un attacco alla propria sovranità nazionale. Il Comando del Teatro delle Operazioni orientali dell’esercito cinese infatti ha condannato duramente il transito della nave, bollandolo come "ingresso illegale e senza l'approvazione del governo" cinese. Il portavoce Shi Yi, ha affidato il messaggio forte e chiaro di “vigilanza” all’account ufficiale dell’esercito cinese sul social WeChat: "Le truppe del Comando del Teatro delle Operazioni orientale sono pienamente preparate a salvaguardare fermamente la sovranità nazionale, la sicurezza e la pace e la stabilità regionale".