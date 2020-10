OPERAZIONE GINOCCHIO TUTTO SUL GINOCCHIO E/ O GOMITO DA RINGIOVANIRE O RIDURRE

1) Ginocchio con Accumoli di grasso:

Si rimodella con fosfatidilcolina e poi si applica calza complessiva.

Trascorsi 7 giorni si può procedere con radiofrequenza 4 dimensioni per rimodellamento per 4 sedute.

Costo: a partire da 150 euro.

Se abbinato alla terapia 4 dimensioni, il costo è di 350 euro per quattro trattamenti di radiofrequenza ginocchio.

2) Ginocchio con lassità di pelle:

La radiofrequenza con DMA (dinamic musclu activation): si tratta di una radiofrequenza a 4 dimensioni che tramite corrente ibrida data dalla radiofrequenza, e stimolazione profonda data da una corrente alternata per elettrostimolazione della pelle, permette in solo 4 sedute di ottenere la tensione della pelle, questo perché la stessa provoca contrazione delle fibre collagene già presenti con un immediato effetto tensore e al tempo stesso una stimolazione di nuovo collagene.

Risultati: un ginocchio più turgido e elastico

Costo del trattamento: a partire da 99,00 euro a seduta, si consiglia un pacchetto da 5 trattamenti.

3) Endolifing del ginocchio:

Con una speciale radiofrequenza monopolare a microaghi si procede al trattamento della zona da liftare previa anestesia della parte.

Risultati: lifting del ginocchio

Da ripetere in caso di necessità

Costo del trattamento: a partire da 500 euro .

4 trattamenti: a 1900 euro .