Oroscopo del weekend 1 maggio e 2 maggio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 1 maggio e 2 maggio : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 1 maggio e domenica 2 maggio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 1 MAGGIO - 2 MAGGIO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Venerdì la Luna in Sagittario si armonizza con la tua energia Ariete; ti senti vivace e avventuroso, quindi pianifica qualcosa di divertente! Potresti trovare lavoro intruso nel tuo fine settimana di sabato mentre la Luna Capricorno illumina la tua decima casa della carriera. Partecipa rapidamente alle cose in modo da poter continuare a goderti il ​​tuo tempo libero. Domenica, la Luna dell'Acquario accende gli amici e gli affari sociali. Trova un patio, prendi una sedia e goditi il ​​tempo con la tua tribù.

TORO OROSCOPO WEEK-END 1 MAGGIO - 2 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Toro : Il trigono tra la Luna Capricorno e il tuo pianeta dominante, Venere, brilla per te durante l'intero fine settimana. Organizza una gita divertente e alcuni dolcetti per la cura di te stesso e, naturalmente, tuffati nella tua creatività per la massima gioia. Domenica la luna si sposta nella tua decima casa di carriera; non stupirti se la tua vita professionale bussa alla tua porta prima della fine del fine settimana. Non importa, hai avuto la possibilità di riavviare e sei pronto.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 1 MAGGIO - 2 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : Venerdì, la Luna Capricorno nella tua ottava casa di intimità si oppone a Marte; tu o il tuo amato potreste avere voglia di litigare, ma non andateci. Canalizza quell'energia nella tua libido e divertiti invece. Sabato, evita lotte di potere e manipolazioni, perché i guadagni a breve termine non valgono le perdite a lungo termine. Domenica, la Luna in Acquario illumina la tua nona casa di avventura, invitandoti a uscire e giocare.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 1 MAGGIO - 2 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Cancro : La Luna Sagittario nella tua sesta casa venerdì mattina fa risplendere il tuo lavoro prima di trasferirti in Capricorno e nella tua settima casa di collaborazione. L'opposizione della luna a Marte può farti sentire come se volessi esplodere; fai invece un respiro profondo. Sabato, il trigono tra Venere e la luna attiva l'amicizia, quindi trova il tempo per i tuoi capolini preferiti. Domenica, la luna trigono Mercurio ti permette di dire quello che dovevi dire venerdì, questa volta senza vetriolo.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 1 MAGGIO – 2 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Leone : La Luna in Sagittario si armonizza con la tua energia del Leone venerdì, stimolando la tua creatività e passione. Potrebbe essere necessario eludere una discussione al lavoro più tardi nel corso della giornata poiché la luna si oppone al volatile Marte nella tua sesta casa. Domenica, la luna trina Mercurio e Mercurio trina Plutone, rendendo la comunicazione profonda e fruttuosa. La Luna in Acquario nella tua settima casa di collaborazione inaugura una grande connessione con la tua amata.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 1 MAGGIO - 2 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Vergine: La Luna in Sagittario illumina il focolare e la casa il venerdì mattina, quindi attiva la creatività quando entra in Capricorno e nella tua quinta casa. La luna si oppone a Marte nella tua undicesima casa di amicizia; potresti avere uno screzio con un amico. Aspetta che la luna sia trigono Mercurio domenica per dire quello che vuoi dire. Il trigono tra Venere e la luna di sabato accende l'avventura nella tua carta nautica, quindi divertiti!

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 1 MAGGIO - 2 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Bilancia: Il venerdì inizia con allegria mentre la Luna Sagittario si armonizza con la tua energia della Bilancia. Le cose possono diventare tese a casa quando la luna entra nel Capricorno nella tua quarta casa e si oppone a Marte. Va bene essere arrabbiati, ma non usarlo come scusa per attaccare qualcuno. Sabato, il trigono Venere / Luna rende piacevole la serata a casa. La domenica, la Luna in Acquario accende la comunicazione e la creatività mentre transita nella tua quinta casa.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 1 MAGGIO – 2 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Scorpione : Fai attenzione alla Luna Capricorno di fronte a Marte in Cancro venerdì. Attiva la tua terza casa di comunicazione e riempie le tue parole di carburante per missili. Usa quell'energia per portare avanti i progetti, non per esplodere tra le fiamme. Sabato, il trigono tra la luna e Plutone ti fa immergere in profondità in una pozza infinita di creatività mentre la domenica la Luna dell'Acquario illumina la casa e la famiglia, portando un bellissimo fine al fine settimana.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 1 MAGGIO - 2 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Sagittario : Il venerdì inizia con la luna nel tuo segno e sei pieno di allegria e possibilità. La luna si sposta nel Capricorno e attiva la tua seconda casa degli affari materiali, opponendosi a Marte nella tua ottava casa di risorse condivise. Non farti coinvolgere in una rissa per le finanze. Domenica, quando la luna è in trigono con Mercurio, sarà più sicuro discutere di affari finanziari.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 1 MAGGIO - 2 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Capricorno: La Luna in Sagittario nelle prime ore del venerdì illumina la tua dodicesima casa e ti aiuta a concentrarti sui tuoi sogni. La luna si sposta presto nel tuo segno e attiva la tua prima casa del sé, opponendosi a Marte nella tua settima casa di collaborazione. Non lasciarti trascinare in una lotta di potere o in una rissa. La domenica, quando la luna è in trigono con Mercurio, è un momento migliore per discutere di qualsiasi cosa importante.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 1 MAGGIO - 2 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Acquario: Il venerdì mattina è l'ideale per prendere un caffè con un amico poiché la Luna del Sagittario illumina la tua undicesima casa. Più tardi, nel corso della giornata, quando la luna entrerà in Capricorno, quadrerà Marte nella tua sesta casa di lavoro e dovrai essere vivace sul luogo di lavoro e non farti trascinare in una lotta per il potere o in discussioni. La domenica, la luna trina Mercurio e congiunge Plutone, rendendolo un momento ideale per conversazioni importanti.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 1 MAGGIO - 2 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Pesci: Venerdì, la Luna in Sagittario illumina il tuo settore di carriera, quindi si sposta in Capricorno e attiva la tua undicesima casa dell'amicizia dove si oppone a Marte nella tua quinta casa della passione. Potresti sbattere la testa con qualcuno che ami; fermati prima di finire entrambi con una commozione cerebrale. Domenica, il trigono dalla luna a Mercurio e la congiunzione con Plutone rendono il momento molto migliore per discutere di ciò che sta realmente accadendo.