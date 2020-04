Oroscopo del weekend 11 aprile e 12 aprile per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 11 aprile e 12 aprile: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 12 aprile e domenica 12 aprile: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 11 aprile - 12 APRILE 2020

Oroscopo del week-end Ariete : Mercurio è congiunto al tuo ascendente, unendo Chirone e il sole nella tua prima casa di sé. La Luna Sagittario trina i tuoi pianeti dell'Ariete natale insieme ai pianeti in transito in Ariete, sottolineando la tua spinta, l'ambizione e la determinazione. La tua comunicazione è forte e potente e la tua autostima e autostima sono epiche. Dovrai fare qualcosa di fisico, idealmente al di fuori, per liberare il tuo surplus di energia o brucerai!

TORO OROSCOPO WEEK-END 11 aprile - 12 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Toro : La Luna Sagittario nella tua ottava casa dell'intimità è di fronte al tuo pianeta dominante Venere e Vesta nella tua seconda casa terrena. Questo transito sottolinea il tuo carisma e la tua sessualità, riempiendoti di una seducente sensualità che ha davvero bisogno di essere espressa. Se non sei partner o incontri con nessuno, incanalalo in un progetto creativo o impegno artistico e condividilo pubblicamente; tu e la tua arte meritate di essere visti. O canalizzalo nella cura e nel nutrire qualcosa o qualcuno a cui tieni davvero.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 11 aprile - 12 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : Venerdì la luna in Scorpione ti chiede di dare un'occhiata a quanto ti stai prendendo cura di te stesso e di apportare tutte le modifiche necessarie per fare un lavoro migliore. La Luna Sagittario di sabato e domenica sposta la tua attenzione sugli altri e sulle tue relazioni importanti, in particolare le altre persone significative. Venere e Vesta nella tua prima casa di sé, di fronte alla Luna Sagittaria, sottolinea la necessità di armonizzare l'energia tra te e coloro che ami; l'equilibrio è l'ingrediente segreto qui.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 11 aprile - 12 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La luna in Sagittario attiva la tua sesta casa di salute, cura di sé, routine e abitudini e ti chiede di dare un'occhiata a come ti stai prendendo cura di te stesso. Sei un campione nel prendersi cura degli altri, ora è il momento di reindirizzare parte di quel TLC a te. Se hai bisogno di cambiare le tue abitudini alimentari o di esercizio fisico, o qualsiasi altra cosa, questo è il momento ideale per farlo.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 11 aprile – 12 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Leone : La luna in Sagittario attiva la tua quinta casa della creatività, che è la casa che Leo governa naturalmente, quindi hai ricevuto un invito su un piatto d'argento per immergerti nei progetti e nelle espressioni creative a cui stavi pensando. E anche se trascorri il fine settimana a casa, all'interno, non c'è barriera per estrarre qualsiasi mezzo che ti piace esprimere e iniziare!

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 11 aprile - 12 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Vergine : La Luna Sagittario orienta la tua attenzione verso l'interno, verso i tuoi sentimenti e sensi sottili mentre transita attraverso la tua quarta casa di casa e famiglia. Ti incoraggia anche a occuparti delle faccende domestiche, delle arti domestiche e della cura dei tuoi cari. Se sei annoiato, attiva uno spettacolo di cucina e vedi se riesci a creare la ricetta che condividono.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 11 aprile - 12 aprile 2020

Oroscopo del weekend Bilancia : La luna in Sagittario attiva la tua terza casa di comunicazione e studi, quindi non devi sentirti in colpa per il tempo che passi online oggi. Soprattutto se ti iscrivi a un corso o un seminario o puoi aggiornare i tuoi social media e / o profili di appuntamenti. Cerca modi per esprimerti con la parola scritta e divertiti a raggiungere e comunicare con gli altri. Questo include anche parlare, quindi FaceTime e chat video sono sul tavolo. Una lettura con un chiaroveggente psichico può aiutarti a esplorare le tue idee creative e vedere dove conducono.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 11 aprile - 12 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La luna in Scorpione di venerdì sottolinea il tuo potere personale e la tua autostima, quindi se hai bisogno di fare una grande impressione, provaci! Potresti sentirti super emotivo, ma passerà. La luna i Sagittario attiva la tua seconda casa, dandoti la possibilità di rivedere le tue finanze e, soprattutto, i tuoi valori fondamentali. Cosa ami di più, fai tesoro e tieni a cuore nella tua vita? Cosa puoi fare per coltivarli? I tuoi valori chiave non sono allineati con il modo in cui vivi, lavori o agisci?

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 11 aprile - 12 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: La luna in Scorpione di venerdì aumenta la tua intuizione e percezione sottile, nonché la tua emozione. Quell'energia si sposta bruscamente quando la luna entra nel tuo segno del Sagittario e ti illumina dall'interno! La tua personalità brilla con la luna nella tua prima casa di sé e la tua energia ottimista è stimolante e contagiosa. Il tuo desiderio di aiutare gli altri e di servire l'umanità è anche evidenziato e ci sono certamente molti modi per estendere la tua luce nel mondo proprio ora. Trova quelli che funzionano per te.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 11 aprile - 12 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: La Luna Scorpione di venerdì attiva l'amicizia nella tua carta, quindi cerca di raggiungere la tua tribù; tutti possono usare un po 'più di supporto emotivo e TLC in questi giorni. La luna si sposta nel Sagittario più tardi nel corso della giornata e questo fine settimana mette in evidenza sogni, visioni e solitudine nella tua carta. Dormi, svegliati lentamente, scrivi i tuoi sogni, contempla il loro significato e medita. Crea il tuo ritiro.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 11 aprile - 12 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Acquario: La Luna Sagittario attiva amicizia e impegni sociali nella tua carta, quindi raggiungi le persone che ami. Trova il tempo di chat video o FaceTime, fai un pasto virtuale insieme o incontrati nel parco e condividi una passeggiata, ovviamente osservando la distanza fisica che stiamo onorando in questi giorni. La natura è un balsamo per l'Anima, quindi trascorri del tempo all'aperto e lascia che l'aria fresca e il sole rinnovino il tuo spirito.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 11 aprile - 12 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Pesci: La luna in Scorpione di venerdì evidenzia viaggi e avventure nella tua carta, quindi cerca modi sicuri e creativi per farlo - magari leggi un romanzo scandinavo, guarda una serie poliziesca britannica o uno spettacolo di cucina. Sabato la luna in Sagittario attiva il tuo settore di carriera, dandoti la possibilità di vedere come si stanno svolgendo i tuoi obiettivi professionali e se è necessario apportare modifiche o cambiare rotta. Sii creativo e abbi fede.