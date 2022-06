Oroscopo del weekend 11 giugno e 12 giugno per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 11 giugno e 12 giugno: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 11 giugno e domenica 12 giugno: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 11 GIUGNO - 12 GIUGNO 2022

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna Bilancia mette in risalto la collaborazione e la Luna Scorpione brilla sull'intimità questo fine settimana, quindi la tua relazione con la persona amata è al centro dell'attenzione. Le azioni parlano più forte delle parole. Fai qualcosa per il tuo partner che apprezzerà e sarai contento di come si svolgono le cose. Sabato, il tuo pianeta dominante, Marte, si scontra con la luna. Assicurati che il tuo temperamento non causi danni.

TORO OROSCOPO WEEK-END 11 GIUGNO - 12 GIUGNO 2022

Oroscopo del weekend Toro : La congiunzione tra il tuo pianeta dominante, Venere, e Urano che risveglia la marmaglia nella tua prima casa del sé è sotto i riflettori. In questo momento sono evidenziati un bisogno di libertà e un desiderio di creare una nuova vita. La Luna Scorpione nel tuo settore di partnership che si oppone a questa congiunzione può aiutarti a liberarti da qualsiasi cosa o chiunque stia cercando di tenerti troppo stretto.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 11 GIUGNO - 12 GIUGNO 2022

Oroscopo del weekend Gemelli : Il trigono della Luna in Bilancia con Saturno in Acquario il venerdì si armonizza con la tua energia della Bilancia e ti aiuta a iniziare il fine settimana in modo produttivo. La Luna dello Scorpione di sabato si concentra sulla tua salute e benessere, e l'opposizione alla congiunzione di Venere con Urano ti chiede di concentrarti sulla tua vita spirituale, non solo sulla tua realtà fisica. Domenica, l'opposizione tra il tuo pianeta dominante, Mercurio, e la luna potrebbe lasciarti turbato.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 11 GIUGNO - 12 GIUGNO 2022