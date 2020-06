Oroscopo del weekend 12 giugno e 14 giugno per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 12 giugno e 14 giugno: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 12 giugno e domenica 14 giugno: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO - 14 GIUGNO 2020

Oroscopo del week-end Ariete : Il vuoto, naturalmente, la luna in Pesci attiva la tua dodicesima casa di sogni e stati alterati, rendendolo un momento meraviglioso per dormire fino a tardi, svegliarti lentamente, scrivere i tuoi sogni ed entrare tranquillamente nella giornata. La luna emotiva è Plutone lussurioso sestile, quindi potresti scoprire che il tuo desiderio di connettersi emotivamente e sessualmente è abbastanza forte questo fine settimana. Questo è anche un passaggio che aumenta la fertilità, quindi tienilo a mente. Una lettura con un'analisi dei sogni psichica può aiutarti a capire il simbolismo dei tuoi sogni, che è unico per ogni persona.

TORO OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO - 14 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Toro : La dolce Luna dei Pesci si unisce al mistico Nettuno e alla vivace Marte, attivando la tua undicesima casa di amicizia e incontri sociali e rendendo questo un giorno meraviglioso per trascorrere del tempo con la tua tribù. Forse un patio all'aperto è solo il biglietto per connettersi in sicurezza e godersi la bellezza della stagione? Domenica la luna è in Ariete, che illumina sogni e visioni, quindi metti una penna e un taccuino sul comodino e vedi se riesci a catturare i tuoi sogni. Una lettura con un'analisi del sogno psichica può aiutarti a capire quei piccoli dettagli fastidiosi che ti sfuggono.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO - 12 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : Il vuoto, ovviamente, la luna piena in Sagittario mette in risalto la tua settima casa di associazione dove presagisce un tranquillo venerdì sera. Ciò cambierà a metà sabato quando la luna si sposterà nel Capricorno, attivando la tua ottava casa dell'intimità. Le cose diventano terrose e sensuali, quindi questa è una serata ideale per pianificare un appuntamento notturno. Il tuo pianeta dominante, Mercurio, è il sestile Urano. Idee, possibilità e nuove direzioni potrebbero toccarti sulla spalla con questo vivace transito, quindi divertiti.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO - 14 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La Luna dei Pesci si unisce a Marte e Nettuno e attiva la tua nona casa di espansione. Se hai voluto esplorare una nuova cultura o immergerti in una nuova area di studio, questo è il momento ideale per perseguirlo. Non hai bisogno di una valigia o di un passaporto, puoi esplorare online o ritirare un libro ambientato in un'altra cultura, ora e luogo. Domenica la luna è in Ariete, dandoti l'opportunità di rivedere come stanno andando le cose per te in modo professionale. Una lettura con un consulente di carriera psichica può aiutarti con una decisione importante.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO – 14 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Leone : La luna in Pesci sensuali ed emotivi si unisce a Marte e Nettuno nella tua ottava casa di intimità e profonda connessione. Questa è una combinazione perfetta di energie per un appuntamento notturno. Pianifica in anticipo e assicurati di avere le tue cose romantiche preferite pronte per partire. Non vuoi rovinare l'atmosfera cercando le partite per accendere le candele o cercando il cavatappi per aprire il vino quando invece potresti goderti la passione tra di te.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO - 14 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Vergine : La luna in Pesci è raggiunta da Nettuno e Marte nella tua settima casa di associazione creando un tripudio di energie romantiche e incontri di tipo intimo. Questa è una meravigliosa combinazione di energie per quella che potrebbe essere una notte di appuntamento impeccabile; pianificare in anticipo e metterlo in moto. Domenica la luna è nell'Ariete infuocato, attivando la tua ottava casa dell'intimità. Potresti dormire, goderti il ​​tuo compagno, rilassarti nel brunch e renderlo un weekend da ricordare.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO - 12 giugno 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: La luna in Pesci si unisce a Marte e Nettuno, evidenziando la tua sesta casa di salute, routine e benessere. Hai la possibilità di rivedere le tue abitudini, come ti stai prendendo cura di te stesso e di apportare eventuali modifiche che miglioreranno la tua auto-cura. È un weekend meraviglioso per una gita al mare o da qualche parte nella natura. Domenica l'Ariete Luna attiva la collaborazione, quindi invita la tua amata a unirsi a te. Puoi scaricare stress, caricare la pace e riavviare in modo da essere pronto per la settimana a venire.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO – 14 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La Luna dei Pesci è affiancata da Marte e Nettuno che attivano la tua quinta casa della creatività, e praticamente ti chiedono di mettere da parte le cose serie e divertirti. Estrai i tuoi strumenti e mezzi creativi preferiti, lascia andare i risultati finali e crea per la pura gioia che porta l'espressione creativa. Domenica la luna in Ariete attiva la salute e il benessere. Fai una corsa, fai un po 'di yoga, assicurati di dormire a sufficienza e rivedi quanto bene ti stai prendendo cura di te stesso. Una lettura con un percorso psichico della vita può aiutarti a determinare quali passi devi compiere.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO - 14 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: La Luna dei Pesci si unisce a Marte e Nettuno nella tua quarta casa di famiglia e casa, rendendolo un fine settimana ideale per immergerti nelle arti domestiche. Giardino, cucina, riempi il tuo nido e tendi alla tua famiglia e ai suoi bisogni. Organizza una serata di gioco o una serata di abbuffate guardando qualcosa di divertente. Domenica la luna si sposta nella tua quinta casa della creatività, quindi estrai quel progetto che hai nascosto e finiscilo, o almeno spostalo un po 'in avanti! Una lettura con un medium psichico può recapitare un messaggio di un antenato di cui hai bisogno ora.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO - 14 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno : Uno stellium di pianeti in Pesci, inclusa la luna, attiva la tua terza casa di comunicazione e apprendimento. Vai avanti e iscriviti alla lezione online a cui stai pensando e aggiorna i tuoi profili online mentre ci sei. La terza casa governa anche i fratelli, quindi se è passato un po 'di tempo da quando hai parlato con i tuoi, non c'è tempo come il presente di raggiungere e connettersi. Domenica la luna in Ariete attiva casa e famiglia; tendi alle cose intorno alla casa, quindi sei pronto per la settimana a venire. Una lettura con un chiaroveggente psichico può aiutarti con quella decisione finanziaria.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO - 14 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Acquario : Alla Luna dei Pesci si uniscono Marte e Nettuno nella tua seconda casa di affari finanziari. È un ottimo momento per rivedere le tue modalità di guadagno, spesa e salvataggio e vedere dove puoi migliorare il tuo gioco. La spesa non è raccomandata in questo transito, né il gioco d'azzardo. È troppo facile scivolare in comportamenti di dipendenza; meglio tenere il portafoglio in tasca o nella borsa. Domenica la luna attiva la tua terza casa di apprendimento, quindi tuffati in quella classe online che hai preso in considerazione.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 12 GIUGNO - 14 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Pesci : La luna, Marte e Nettuno in Pesci attivano tutti la tua prima casa di sé, evidenziando la tua autostima e fiducia, o la mancanza di essa. Il tuo dialogo interiore è la chiave di come ti senti su di te, quindi rivedi il tuo se è scortese. La tua sensibilità è aumentata da questo transito, quindi potresti dover prendere un po 'di tempo lontano dagli altri per ritrovare l'equilibrio e la serenità. Domenica la luna in Ariete attiva la tua seconda casa degli affari materiali, quindi guarda le tue finanze e come puoi migliorarle.