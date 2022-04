Oroscopo del weekend 16 aprile e 17 aprile per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 16 aprile e 17 aprile: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 16 aprile e domenica 17 aprile: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 16 APRILE - 17 APRILE 2022

Oroscopo del week-end Ariete : La luna piena della Bilancia illumina la tua settima casa di collaborazione e impegno, insistendo sul fatto che affronti le parti della tua relazione che non funzionano, oltre a celebrare ciò che è. Se sei single, hai l'opportunità di guardare alle tue convinzioni fondamentali sulle relazioni, l'indipendenza e ciò che vuoi creare riguardo a queste cose in futuro. Il trigono dalla luna Scorpione a Venere in Pesci approfondisce la tua visione e intuizione.

TORO OROSCOPO WEEK-END 16 APRILE - 17 APRILE 2022

Oroscopo del weekend Toro : La luna piena della Bilancia illumina gli aspetti pratici della vita. Il lavoro, le abitudini, lo stile di vita e il bilanciamento armonioso della tua vita sono in fase di revisione. Allo stesso tempo, il sole in Ariete ti ricorda l'importanza del mistico mentre risplende nella tua dodicesima casa. Domenica il tuo pianeta dominante, Venere, trina la luna Scorpione e sestile comunicativo Mercurio nel tuo segno del Toro. La tua creatività, bellezza e grazia sono in piena mostra.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 16 APRILE - 17 APRILE 2022

Oroscopo del weekend Gemelli : Romanticismo, amore, passione e creatività sono tutti sottolineati dalla Luna Piena della Bilancia questo fine settimana. Sii aperto ai cambiamenti necessari che si rivelano man mano che gli eventi si svolgono. La resistenza al cambiamento non farà che allungare la tua sofferenza. Il tuo pianeta dominante, Mercurio, si oppone alla luna Scorpione e fa sestile a Venere in Pesci. Le tue parole sono piene di potere, oltre che di bellezza. Impugnali con saggezza e usali in modo creativo.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 16 APRILE - 17 APRILE 2022