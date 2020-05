Oroscopo del weekend 2 maggio e 3 maggio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 2 maggio e 3 maggio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 2 maggio e domenica 3 maggio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 2 MAGGIO - 3 MAGGIO 2020

Oroscopo del week-end Ariete : Mentre la luna attraversa la Vergine attivando la tua sesta casa di auto-cura e benessere, ti viene notificato che è indispensabile prendersi cura di te stesso, tendere alla tua salute, dieta, esercizio fisico, pratiche spirituali; qualunque cosa tenga a bada lo stress. I tuoi bisogni sono importanti quanto i bisogni degli altri e devi vedere che sono tenuti a farlo.

TORO OROSCOPO WEEK-END 2 MAGGIO - 3 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Toro : La Luna Vergine attiva la tua quinta casa di amore e romanticismo questo fine settimana ed è il trigono Urano, Mercurio e il sole in Toro nella tua prima casa di sé. Se mai ci fosse stata l'opportunità di concentrarsi sull'amore per se stessi, eccolo! Amare, riconoscere e apprezzare te stesso crea lo spazio e la vibrazione che consente agli altri di fare lo stesso. Il desiderio dell'amore è naturale, dobbiamo solo capire che inizia dentro di noi, si estende da lì, gira intorno e torna a casa.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 2 MAGGIO - 1 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli: La luna in Vergine attiva la tua quarta casa di famiglia e questo fine settimana creando un'opportunità perfetta per immergerti nelle arti domestiche, pulire il tuo nido, fare qualche lavoro in giardino e tendere alla cura e all'alimentazione. Se hai intenzione di dipingere la tua camera da letto, riorganizzare gli scaffali in salotto, pulire gli armadi o rifare la dispensa, questo è il tuo invito a farlo. Una lettura con un'analisi dei sogni psichica può aiutarti a capire i sogni che hai avuto e perché si sentono così importanti.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 2 MAGGIO - 3 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La luna in Vergine attiva la tua terza casa di comunicazione, conoscenza e viaggi brevi questo fine settimana. Se desideri iscriverti a un corso online, questo è il momento di farlo. Se sei stato in attesa di chiamare un fratello, tuffarti in un lungo romanzo o aggiornare il tuo blog o diario, non c'è momento migliore di questo fine settimana. La luna è uno stellium di pianeti che attiva la tua undicesima casa di amicizia, quindi vai avanti, allunga la mano e organizza quella festa Zoom. Una lettura con un chiaroveggente psichico può aiutarti a dare forma ai tuoi piani futuri.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 2 MAGGIO – 3 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Leone : La luna in Leone venerdì è particolarmente potente per te; con la sua opposizione a Marte potresti sentire che la tua pelle è in fiamme e il tuo ultimo nervo viene calpestato. Prendi un po 'di spazio prima di fare o di dire qualcosa che non può essere annullato. È meglio evitare di dover fare ammenda. Le cose si rilassano e la vita diventa molto più dolce sabato quando la luna si sposta nella Vergine e nella tua seconda casa di valori personali; conta le tue benedizioni, poi osserva come si moltiplicano.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 2 MAGGIO - 3 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Vergine: La Luna Vergine attiva la tua prima casa di sé e crea potenti trigoni con uno stellium di pianeti nel Toro nella tua nona casa di esplorazione e avventura sabato. Pianifica un viaggio in poltrona questo fine settimana - guarda uno spettacolo ambientato in un altro paese, ordina di portarti fuori da un ristorante etnico o iscriviti online per imparare una nuova lingua. La tua capacità di esplorare ed espandere è limitata solo dalla tua immaginazione.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 2 MAGGIO - 1 maggio 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: La Luna Vergine attiva la tua dodicesima casa di sogni e stati di coscienza alterati questo fine settimana, aumentando la tua sensibilità, intuizione e necessità di solitudine. Potresti aver bisogno di un sonno extra in questo momento, ed è importante prenderti un po 'di tempo per nutrirti e tendere a ciò che conta per te. Avrai ancora più energia e guiderai per prenderti cura degli altri se vedrai anche i tuoi bisogni. Una lettura con un'analisi dei sogni psichica può aiutarti a capire meglio i tuoi sogni e la guida che ti stanno portando.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 2 MAGGIO – 3 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La luna Vergine illumina incontri di amicizia e sociali questo fine settimana e sottolinea quanto la tua famiglia trovata significhi per te. Organizza un brunch su Zoom o un cineforum su Netflix. Non sei l'unico a mancare alla compagnia di amici affini. La tua creatività è inoltre sottolineata questo fine settimana dall'opposizione della luna a Nettuno nella tua quinta casa. Estrai le pitture e la tela o il telaio per ricamo e incanala la tua visione nel qui e ora.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 2 MAGGIO - 3 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: La luna in Vergine illumina la tua decima casa di carriera, risultati e obiettivi professionali questo fine settimana, e i trigoni dei pianeti in Toro e Capricorno evidenziano le tue finanze e i tuoi valori personali, nonché il tuo lavoro e occupazione. È un ottimo momento per rivedere il tuo mondo materiale per vedere quanto sta funzionando bene e andando nel modo desiderato, e quanto ha bisogno di qualche modifica.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 2 MAGGIO - 3 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: La luna terrena in Vergine attiva la tua nona casa di viaggio e di espansione ed è il trigono Plutone e Giove in Capricorno nella tua prima casa di sé e uno stelliodi pianeti in Toro nella tua quinta casa di creatività. Tutta questa energia terrena ti dà una solida base per creare e costruire insieme a un senso di benessere radicato. Ora puoi iniziare a dare forma e struttura ai piani che sono stati silenziosamente percolati dentro di te. Una lettura con un percorso psichico della vita può aiutarti a guidarti in modo da avere fiducia nella tua visione.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 2 MAGGIO - 3 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Acquario: La Luna Vergine illumina la tua ottava casa di intimità e misteri nascosti rendendoti più facile percepire i desideri del tuo partner, oltre ad attivare le tue capacità psichiche e il profondo senso di conoscenza. Il trigono dalla luna a uno stellium di pianeti nella tua quarta casa di casa e famiglia crea il desiderio di trascorrere del tempo con i propri cari e di tendere al focolare e alla casa. Prova una nuova ricetta, fai il bagno al cane, ripulisci l'armadio o pianta dei fiori primaverili o il tuo giardino estivo.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 2 MAGGIO - 3 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Pesci: La tua settima casa di associazione è evidenziata dalla Luna Vergine nella tua carta questo fine settimana, quindi vorrai coltivare la tua relazione e assicurarti che tutto vada bene con il tuo partner. Con la luna di fronte a Nettuno la tua capacità di vedere chiaramente è un po 'torbida e sono probabili incomprensioni. Se riesci a evitare decisioni importanti fino a lunedì, sarai in grado di vedere le cose con maggiore chiarezza. Ricorda, i tuoi bisogni sono importanti quanto quelli di chiunque altro e tu sei l'unico che può assicurarti di essere ben curato.