Oroscopo del weekend 2 ottobre e 3 ottobre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 2 ottobre e 3 ottobre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 2 ottobre e domenica 3 ottobre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 2 OTTOBRE - 3 OTTOBRE 2022

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna del Leone si armonizza con la tua energia I-posso-affrontare-qualsiasi e ti spinge fuori dalla porta per un inizio anticipato venerdì e sabato. Il sestile al tuo pianeta dominante, Marte in Bilancia, attiva la tua libido e focalizza la tua attenzione sulla persona amata e sulla tua relazione. Di domenica, la Luna in Vergine sposta l'attenzione su te stesso e sul tuo benessere e salute, quindi vorrai prestare attenzione alla tua cura di te stesso.

TORO OROSCOPO WEEK-END 2 OTTOBRE - 3 OTTOBRE 2022

Oroscopo del weekend Toro : La casa e la famiglia sono al centro della Luna Leone nel tuo tema natale venerdì e sabato, e il sestile tra la luna, il sole e Marte in Bilancia stimola la tua determinazione e genera l'energia di cui hai bisogno per prenderti cura di qualsiasi cosa intorno alla casa. Di domenica, la Luna in Vergine risveglia la tua creatività, affina la tua attenzione ai dettagli e il tuo apprezzamento per la bellezza.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 2 OTTOBRE - 2 OTTOBRE 2022

Oroscopo del weekend Gemelli : Venerdì e sabato la Luna in Leone illumina la vostra terza casa di comunicazione e comunità; il sestile tra la luna, il Sole in Bilancia e Marte ti riempie di energia e impulso. Resta al passo con le telefonate e i messaggi e cerca nel tuo vicinato dei progetti in cui puoi impegnarti per aiutare gli altri. La domenica, la Luna in Vergine illumina la casa e la famiglia.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 2 OTTOBRE - 3 OTTOBRE 2022