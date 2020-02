Oroscopo del weekend 22 febbraio e 23 febbraio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 22 febbraio e 23 febbraio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 22 febbraio e domenica 23 febbraio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 22 FEBBRAIO - 23 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del week-end Ariete : La luna in Acquario attiva amici e impegni sociali nella tua carta, quindi organizza bevande e cena con la tua tribù dopo il lavoro di venerdì, o forse il brunch di sabato. Domenica la Luna Nuova in Pesci si unisce a uno stellio di pianeti nella tua dodicesima casa di sogni e visioni, quindi potresti sentirti più introverso e avere bisogno di solitudine. Prenditi la giornata per te stesso e goditi la pace che viene dal lasciarti riposare.

TORO OROSCOPO WEEK-END 22 FEBBRAIO - 23 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Toro : La Luna dell'Acquario mette in evidenza la tua decima casa di carriera e, anche se potresti non dover lavorare questo fine settimana, puoi comunque sfruttare l'intuizione, la prospettiva e la comprensione che questo transito comporta. Domenica, la Luna Nuova in Pesci attiva amici e impegni sociali, quindi pianifica il tempo con la tua tribù. Non deve essere un grande raduno, Pesci tratta di una connessione intima, quindi forse invita alcuni amici intimi a casa tua per il brunch o per guardare qualcosa di divertente.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 22 FEBBRAIO - 23 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : La luna in Acquario mette in evidenza la tua nona casa di espansione e avventura, quindi esci di casa e vai a fare qualcosa di divertente! Se è qualcosa che non hai mai fatto prima di ottenere punti bonus, e se è all'aperto, ottieni doppi punti bonus! Domenica la Luna Nuova attiva la tua decima casa di carriera e successo. La Luna Nuova è il momento di iniziare nuovi progetti e piantare nuovi semi; traccia i tuoi obiettivi professionali e lascia che la Luna Nuova respiri vita e luce in essi.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 22 FEBBRAIO - 23 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La luna in Acquario mette in evidenza la tua ottava casa di risorse condivise, quindi potresti voler rivedere cose come conti congiunti, proprietà in comproprietà, testamenti, trust e qualsiasi altra cosa che abbia le tue finanze fuse con quelle di qualcun altro. È facile trascurare questo settore della vita, ma rivedendolo più volte all'anno è possibile evitare brutte sorprese. Domenica la Luna Nuova si trasferisce nella tua nona casa di espansione e avventura, quindi esci di casa e vai a fare qualcosa di divertente.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 22 FEBBRAIO - 23 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Leone : La luna in Acquario attiva la tua settima casa di coppia questo fine settimana, e sebbene questa non sia un'energia particolarmente romantica, è l'energia dell'amicizia e le relazioni migliori hanno l'amicizia al centro. Rifletti sul motivo per cui ti piace la compagnia del tuo partner e assicurati di trascorrere del tempo con loro. Domenica la Luna Nuova in Pesci attiva la tua ottava casa di intimità e sessualità, quindi potresti voler dormire fino a tardi e goderti un inizio lento della giornata.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 22 FEBBRAIO - 23 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Vergine : I momenti salienti di Aquarius Moon funzionano nella tua carta, dandoti l'opportunità di riflettere su ciò che funziona per la tua carriera e su cosa ti piacerebbe vedere cambiare. Domenica la Luna Nuova in Pesci si unisce a uno stellio di pianeti che attivano relazioni impegnate, aiutandoti a ricordare ciò che ami del tuo partner e quanto la tua relazione significhi per te. Non tenerlo per te, fai sapere alla tua amata, significherà per loro il mondo.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 22 FEBBRAIO - 23 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Bilancia : La luna in Acquario mette in evidenza amore e romanticismo nella tua carta, ricordandoti quanto il tuo partner significhi per te. Questa è anche la casa che governa la creatività, quindi pensa a qualcosa di divertente che puoi fare per far sapere alla tua persona speciale che le ami. Domenica la Luna Nuova in Pesci attiva la cura di sé e il benessere, e ora hai l'opportunità di vedere quanto bene ami e ti prendi cura di te stesso.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 22 FEBBRAIO - 23 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La luna in Acquario mette in evidenza casa e famiglia nella tua carta e illumina il tuo nido e i tuoi cari. È un ottimo momento per occuparsi dei compiti e delle faccende domestiche e trascorrere del tempo con la tua famiglia immediata. Domenica la Luna Nuova si sposta in Pesci e si unisce a uno stellio di pianeti che attivano la creatività. Questa casa governa anche il gioco e il divertimento, qualcosa di cui non ne hai mai abbastanza, quindi questo è il giorno per rimediare.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 22 FEBBRAIO - 23 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: La luna in Acquario attiva la tua terza casa di comunicazione, apprendimento e viaggi brevi, quindi se hai voglia di uscire di città o vuoi fare un seminario o una lezione, questo è il fine settimana in cui tuffarti! Domenica la Luna Nuova in Pesci si trasferisce nella tua quarta casa di casa e famiglia, quindi questo è il giorno ideale per prendersi cura di tutto ciò che necessita di attenzione nel tuo nido, o per assicurarsi che i tuoi cari non siano solo a posto ma fiorenti.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 22 FEBBRAIO - 23 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: La luna in Acquario mette in evidenza la tua seconda casa di affari materiali, incluso ciò che apprezzi di più. A volte diamo le cose per scontate, perdiamo conoscenza delle persone, dei luoghi e delle cose che custodiamo. Questa è la tua occasione per apprezzare le benedizioni della tua vita e far sapere alle persone come ti senti. Domenica la Luna Nuova in Pesci attiva la tua terza casa di comunicazione e fratelli. Se non fai il check-in con i tuoi fratelli da un po', questo è il momento di fare quelle chiamate.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 22 FEBBRAIO - 23 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Acquario: La luna in Acquario mette in evidenza la tua prima casa di autostima e fiducia in te stesso e ti chiede di far risplendere la tua luce amica nel mondo. La tua energia ha la capacità di elevare gli altri solo con un sorriso o una parola gentile, e tu sei naturale. Domenica la Luna Nuova in Pesci attiva gli affari materiali nella tua carta, quindi prenditi del tempo per rivedere le tue finanze e apportare le modifiche necessarie. Evitare di spendere inutilmente; tieni la tua carta di credito nel tuo portafoglio!

PESCI OROSCOPO WEEK-END 22 FEBBRAIO - 23 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Pesci: La luna in Acquario mette in evidenza sogni e visioni nella tua carta e ti attira in un viaggio interiore. Concediti il ​​tempo da solo per ricaricare e riavviare. Nessuno beneficia se la batteria si scarica. Domenica la Luna Nuova in Pesci si unisce a uno stellio di pianeti nella tua prima casa di sé e attiva i tuoi pianeti natali in Pesci. Questa è un'energia magica e vorrai sicuramente condividerla con gli altri, quindi esci di casa e divertiti.

