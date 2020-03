Oroscopo del weekend 28 marzo e 29 marzo per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 28 marzo e 29 marzo: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 28 marzo - 29 MARZO 2020

Oroscopo del week-end Ariete : La luna in Toro attiva la tua seconda casa degli affari materiali questo fine settimana e individua uno stellium di potenti pianeti nel Capricorno nella tua decima casa di carriera e successo. È un ottimo momento per fare il check-in e vedere se i tuoi obiettivi professionali sono in linea con i tuoi valori personali, se le tue spese sono bilanciate con i tuoi guadagni e se i tuoi affari finanziari sono in ordine. Controlla i tuoi account e assicurati di non pagare abbonamenti per cose che non stai utilizzando. Assicurati di risparmiare abbastanza denaro e di non spendere troppo liberamente.

TORO OROSCOPO WEEK-END 28 marzo - 29 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Toro : La luna in Toro illumina la tua prima casa di sé, sottolineando la tua bellezza, creatività e terrosità. Potresti sentirti un po 'più emotivo di quanto sei abituato, ma non è una brutta cosa. Sabato, la luna strofina le spalle con il tuo pianeta dominante Venere, aumentando il tuo senso di pace e armonia e sottolineando la tua gentilezza, compassione e sincera cura degli altri. Sei più sensibile all'energia degli altri durante questo transito, quindi scegli la compagnia che tieni saggiamente.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 28 marzo - 29 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : Venerdì la luna in Acquario attiva l'espansione e l'apprendimento nella tua carta così come l'avventura, quindi pianifica qualcosa di divertente dopo il lavoro. Sabato la luna si sposta in Pesci congiungendo il tuo pianeta dominante, Mercurio. I tuoi pensieri e le tue parole sono intrisi di sentimento, un po 'come una salsa segreta, quindi hanno un forte impatto durante questo transito. Gioca con la scrittura di qualcosa o mescola media come collage e poesia e crea qualcosa: rimarrai deliziato dai risultati.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 28 marzo - 29 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La luna in Toro attiva la tua undicesima casa di amicizia e impegni sociali, rendendolo un ottimo momento per incontrarsi con gli amici venerdì e sabato. Avrai un sacco di energia e guida per occuparti di compiti e faccende e ancora uscire con la tua tribù. Domenica scorsa la luna si sposta nei Gemelli, evidenziando sogni e visioni nella tua carta. Potresti voler dormire fino a tardi, svegliarti lentamente e spostarti un po 'in quello stato liminale tra il sogno e il risveglio.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 28 marzo – 29 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Leone : La luna in Toro illumina la tua decima casa di realizzazione in modo che tu possa sentire un impulso interiore per realizzare le cose che hai avuto sul bruciatore posteriore. La luna è quadrata nei tuoi pianeti natali in Leone, quindi può sorgere una tensione interiore. Invece di reagire, respira e guarda lo spettacolo che si svolge intorno a te come se fosse un reality. Domenica la luna in Gemelli attiva la tua undicesima casa di amicizia, quindi appendere con i tuoi pigoli preferiti e divertirti dovrebbe andare in cima alla tua agenda.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 28 marzo - 29 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Vergine : la luna in Toro attiva la tua nona casa di espansione, esplorazione e avventura, rendendola una giornata meravigliosa per uscire di casa e fare qualcosa di divertente. La luna è uno stellium di pianeti nel Capricorno, che attiva la creatività, quindi prendi in considerazione l'idea di frequentare un corso di pittura, scrittura o scultura o di immergerti nei progetti creativi a cui stai pensando ma per i quali non hai trovato tempo. Domenica, quando la luna si sposta nei Gemelli e quadra i pianeti della Vergine natale, potresti avvertire una certa tensione interna, ma passerà rapidamente.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 28 marzo - 29 marzo 2020

Oroscopo del weekend Bilancia : La luna in Toro attiva la tua ottava casa di intimità e sessualità e, congiuntamente al tuo pianeta dominante, Venere, evidenzia la tua bellezza sensuale e sottolinea il tuo magnetismo erotico. Puoi paragonarlo in una o due notti romantiche o semplicemente goderti la maggiore attenzione che ti scorre. Domenica, la luna si sposta nei Gemelli e attiva la tua nona casa di espansione. Avrai sicuramente voglia di uscire di casa e perseguire un'avventura, divertirti ed esplorare un posto in cui non sei mai stato prima.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 28 marzo - 29 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La luna in Toro evidenzia la tua settima casa di associazione e le relazioni impegnate nella tua carta, rendendoti più tenero ed emotivamente espressivo nei confronti della persona amata. Mentre la luna congiunge Venere, il tuo desiderio di romanticismo e amore si attiva con forza, quindi non esitare a prendere l'iniziativa e spostare le cose nella direzione in cui vorresti che entrassero. Domenica la luna si sposta nella tua ottava casa di intimità e sessualità, continuando la tendenza dell'amore e della connessione.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 28 marzo - 29 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: La luna in Toro attiva la tua sesta casa della salute e ti invita a dare un'occhiata al tuo stile di vita, alle tue abitudini e alla cura di te stesso. Sei l'unico che può davvero prenderti cura di te, quindi se hai bisogno di apportare modifiche in cose come la dieta o l'esercizio fisico, questo fine settimana è un ottimo momento per iniziare questo processo. Domenica la luna si sposta nei Gemelli ed evidenzia la tua settima casa di associazione, dandoti l'opportunità di coltivare la tua relazione.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 28 marzo - 29 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: La luna in Toro illumina la tua quinta casa di creatività e congiunge Venere, sottolinea l'espressione creativa e gli sforzi artistici nella tua carta. Partecipa a una lezione in qualcosa di creativo che desideri esplorare e lascia andare i tuoi problemi di perfezione, entra nella mente di un principiante e goditi il ​​processo. Il risultato è molto meno importante del viaggio che fai per arrivarci. Domenica scorsa la luna si sposta nei Gemelli e ti chiede di dare un'occhiata alle tue abitudini e abitudini di auto-cura e aggiornarle se necessario.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 28 marzo - 29 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Acquario: La luna in Toro illumina la casa e la famiglia questo fine settimana, rendendolo il momento ideale per riempire il nido, coinvolgere le arti domestiche e fare le faccende domestiche. Potresti anche voler ospitare una serata di gioco e di amici per la famiglia e gli amici e goderti le comodità di casa piuttosto che uscire. Domenica la luna si sposta nei Gemelli e attiva la tua quinta casa della creatività, quindi estrai il tuo mezzo preferito e goditi il ​​tuo artista interiore.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 28 marzo - 29 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Pesci: La luna in Toro attiva la tua terza casa di comunicazione e viaggi brevi questo fine settimana e, congiuntamente a Venere, sottolinea la tua creatività e il tuo desiderio di amare ed essere amati. Prendi in considerazione una breve gita fuori porta con la persona amata e trascorri un po 'di tempo insieme godendoti i bellissimi dintorni e la reciproca compagnia. Domenica la luna si sposta nei Gemelli ed evidenzia la tua quarta casa di casa e famiglia, in modo che tu possa occuparti delle faccende domestiche e dei compiti intorno alla casa quando torni.