Oroscopo della settimana dal 6 novembre al 12 novembre 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 NOVEMBRE AL 12 NOVEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Tra mercoledì e il 3 dicembre penserai in termini di due mentre Venere transita attraverso la Bilancia nel tuo regno di partnership. Il pianeta delle relazioni porterà un'ondata di armonia con il tuo interesse amoroso, l'amico più caro o il partner d'affari. Se sei da solo, questo transito è di buon auspicio per incontrare qualcuno che sia compatibile con te. Successivamente, Mercurio transita in Sagittario venerdì (fino al 30 novembre). Questo transito riguarda l’acquisizione di conoscenze superiori. Potresti essere ispirato a studiare concetti spirituali, viaggiare in nuovi luoghi o portare la tua istruzione al livello successivo. Infine, prenditi del tempo per rilassarti se l'opposizione del tuo sovrano Marte a Urano innesca la tua rabbia o incoscienza questo fine settimana.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 NOVEMBRE AL 12 NOVEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Toro : Tra mercoledì e 3 dicembre, il tuo governatore Venere transita attraverso la Bilancia, il che metterà in risalto la tua disponibilità quando si tratta di relazioni. Ciò può applicarsi soprattutto alle persone con cui interagisci quotidianamente o a coloro che svolgono professioni di servizio. Offrirti semplicemente di assumere un compito potrebbe approfondire la tua connessione. Successivamente, il transito di Mercurio in Sagittario venerdì (fino al 30 novembre) ti motiverà a far luce su un mistero o scoprire un segreto. Ad esempio, la ricerca sui fenomeni psichici può farti comprendere meglio le tue esperienze psichiche. Questo fine settimana, Marte nella tua zona di partnership si oppone a Urano nel tuo segno, il che può accendere la tua rabbia per un problema di relazione.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 NOVEMBRE AL 12 NOVEMBRE 2023