Oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 13 luglio al 19 luglio col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Ariete : Un'opposizione sole / Giove nei tuoi ambiti domestico e di carriera martedì ti farà pensare a come i tuoi obiettivi supportano o ostacolano la tua vita domestica. Può anche ispirare una vivace discussione con il tuo partner sul futuro; tuttavia, un'opposizione sole / Plutone mercoledì può scatenare paure su quest'area che è necessario esaminare. In altre notizie cosmiche, la tua espressione personale ti renderà irresistibile giovedì sera, ma dovrai fare attenzione ai messaggi contrastanti venerdì. Questo fine settimana è dedicato al trascorrere del tempo a casa con le persone a cui tieni.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Toro : Il sole che si oppone a Giove martedì può ispirare fiducia in qualcosa su cui ti concentri. Potrebbe anche rivelare se una convinzione limitata sta trattenendo i tuoi sogni. Principalmente, è tempo di pensare in grande, Toro, quando pianifichi la tua prossima mossa in una relazione o in un'altra area. Tuttavia, un'opposizione sole / Plutone mercoledì può innescare la necessità di controllare il risultato senza considerare il più ampio schema di cose. Questo fine settimana, un messaggio sincero o civettuolo può rivitalizzare la tua relazione o accendere una scintilla con un potenziale divoratore, quindi apri ed esprimi te stesso!

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Martedì il sole che si oppone a Giove, nei tuoi regni di finanza e guarigione, può motivarti ad espandere la tua visione di ciò che è possibile con la tua vita amorosa e / o il tuo potere di guadagno. Tuttavia, un'opposizione sole / Plutone mercoledì può rivelare se una mancanza di fiducia in te stesso limita la tua capacità di manifestare i risultati desiderati. Rilasciando le paure che hai sul successo o sull'insuccesso ti farà avanzare. In altre notizie cosmiche, una fusione luna / Venere nel tuo segno di giovedì accenderà il tuo fascino, ma un aspetto di Nettuno di giovedì può rovinare il tuo giudizio, quindi cerca chiarezza. Questo fine settimana, rivelare la tua sensibilità può far fiorire l'amore. Parla con un amore psichico per scoprire cosa c'è davanti al tuo cuore.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Il sole nel tuo segno che si oppone a Giove nel tuo regno di coppia martedì aumenterà sicuramente la tua fiducia quando si tratta di manifestare una relazione positiva. Tale ottimismo ti aiuterà ad avere successo, ma un'opposizione sole / Plutone mercoledì può scatenare qualsiasi timore di condividere il tuo cuore. Rilasciare la negatività è la tua missione. In altre notizie cosmiche, sarai ispirato a rivelare i tuoi sentimenti il ​​sabato sera, un momento eccellente per un appuntamento con il tuo tesoro o per incontrare un nuovo ammiratore. Il tuo fascino sarà ancora più forte domenica! Considera di contattare un sensitivo d'amore per scoprire cosa ci aspetta per la tua relazione attuale o futura.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 13 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Leone : Il sole nel tuo regno inconscio che si oppone a Giove martedì fornirà una spinta sottile per inseguire i tuoi sogni. Essere alla ricerca di una visione intuitiva attraverso un sospetto o una sincronicità che illumina la strada da seguire. I tuoi doni psichici saranno potenziati anche questo fine settimana se prendi un po 'di tempo da solo per l'introspezione; tuttavia, un'opposizione sole / Plutone mercoledì può rivelare una limitazione autoimposta che ostacola il tuo successo nell'amore (o in un'altra area). In altre notizie cosmiche, un amico o un'attività di gruppo possono svolgere un ruolo nella storia d'amore giovedì sera.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Il sole che si oppone a Giove martedì nei tuoi regni sociali può portare qualcuno di speciale tramite un amico o un gruppo. Per lo meno, stare insieme con gli amici o partecipare a un gruppo che aiuta le persone meno fortunate farà emergere il meglio di te. Tuttavia, un'opposizione sole / Plutone di mercoledì può renderti consapevole di eventuali dubbi sulla tua vita sociale. Il lato positivo è che una conversazione con un caro amico questo fine settimana fornirà una comprensione più profonda delle tue relazioni. Questo è anche un ottimo momento per partecipare a un gruppo che ispira la tua crescita personale.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Un'opposizione ottimista sole / Giove martedì ispirerà la tua fiducia, che ti aiuterà a manifestare qualcosa che desideri coinvolgendo la tua vita o carriera personale. Credere nei tuoi sogni rafforzerà il processo; tuttavia, un'opposizione sole / Plutone mercoledì potrebbe presentare una prova della tua capacità di gestire l'autorità o di perseguire i tuoi obiettivi. In altre notizie cosmiche, il romanticismo può essere trovato mentre impari qualcosa di nuovo giovedì. Se sei associato, esplorare una nuova posizione o attività renderà più piccante la tua relazione. Questo fine settimana, condividere i tuoi talenti porterà sicuramente un ammiratore.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Martedì il sole che si oppone a Giove nei tuoi regni di intelletto e spiritualità ti sfiderà a vedere oltre la cosiddetta realtà ciò che è possibile per te raggiungere. Ascoltare la tua guida interiore ti indicherà la giusta direzione verso qualcosa che desideri; tuttavia, un'opposizione sole / Plutone mercoledì può innescare dubbi sulla tua vita spirituale o sulla capacità di realizzare i tuoi sogni. Rilasciare il dubbio è la tua missione. Questo fine settimana, le tue parole possono far fiorire l'amore sabato, mentre ascoltare la tua intuizione può portare a un incontro romantico di domenica.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Sagittario : Martedì il sole nel tuo regno di guarigione che si oppone a Giove può portare un ah-ah! momento su qualcosa che devi rilasciare per andare avanti. Inoltre, un'opposizione sole / Plutone mercoledì può scatenare qualsiasi timore di lasciarsi andare. Prestare attenzione al tuo intuito porterà chiarezza. In altre notizie cosmiche, le comunicazioni giocheranno un ruolo nella storia d'amore giovedì, che potrebbe comportare una connessione online o uno scenario di matchmaking. Questo fine settimana, condividere i tuoi sentimenti più profondi può ispirare un provino sexy sabato, mentre ascoltare un sospetto psichico ti porterà nella giusta direzione domenica.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Il sole che si oppone a Giove nel tuo segno martedì risveglierà la tua fiducia quando si tratta di una partnership. Entrare in contatto con i tuoi ideali ti aiuterà a manifestare il tuo miglior risultato in una relazione attuale o futura. Basta essere consapevoli del fatto che un'opposizione sole / Plutone di mercoledì può scatenare qualsiasi timore riguardo al matrimonio, all'impegno o alla solitudine. Considera di contattare un sensitivo d'amore per illuminare il cammino da percorrere. Questo fine settimana, aprirsi e condividere i tuoi sentimenti può far fiorire l'amore con il tuo tesoro o portare un nuovo ammiratore nella tua vita. Cosa devi esprimere, Capricorno?

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Acquario : Martedì il sole che si oppone a Giove, nei tuoi regni di solitudine e benessere, ti incoraggia a riposare e ricaricare, il che aumenterà la tua chiarezza andando avanti. Tuttavia, un'opposizione sole / Plutone mercoledì può innescare una necessità compulsiva di fare qualcosa di costruttivo. In altre notizie cosmiche, condividere il tuo vocabolo interiore porterà sicuramente un incontro allettante giovedì! Questo fine settimana, condividere il tuo apprezzamento con le persone a cui tieni solleverà il tuo umore. Inoltre, il romanticismo può essere trovato durante un'attività che coinvolge il fitness o aiutare chi è nel bisogno.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Il sole nel tuo regno d'amore si oppone a Giove martedì e Plutone mercoledì ti sfiderà ad espandere la tua convinzione su ciò che l'amore può essere. Guarda come / se ti limiti quando si tratta di condividere il tuo cuore. Forse è tempo di allungare oltre la tua zona di comfort per approfondire la tua relazione attuale o le possibilità di trovare qualcuno di speciale. Inoltre, una fusione luna / mercurio può ispirare romanticismo migliorando la tua chiarezza e il modo con le parole. Assicurati solo che ciò che esprimi sia autentico. I tuoi poteri di attrazione saranno particolarmente allettanti domenica! Un sensitivo d'amore può rivelare cosa significa tutto ciò per il tuo cuore.