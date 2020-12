Oroscopo della settimana dal 14 al 20 dicembre: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 14 dicembre al 20 dicembre col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Ariete : Ampliare i propri orizzonti spirituali e sociali è il tema di questa settimana e nei mesi a venire. La prima è l'eclissi solare di Luna Nuova in Sagittario di lunedì, che ti ispirerà ad espandere le tue conoscenze superiori ed esplorare nuove attività. In effetti, se stai cercando una relazione romantica, l'aggiunta di Venere che viaggia in Sagittario martedì (fino al 7 gennaio) potrebbe portare qualcuno di speciale tramite una lezione, un viaggio o un'attività spirituale. Ma la grande notizia è che Saturno e Giove che transitano in Acquario questa settimana (rispettivamente per 27 mesi e 12 mesi) daranno potere alla tua vita sociale. Probabilmente sarai profondamente coinvolto in un gruppo o in una questione sociale in cui ti impegni, incontrando persone in linea con i tuoi obiettivi.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Toro : Intimità e guarigione sono sotto i riflettori questa settimana. Questo perché l'eclissi solare di Luna Nuova in Sagittario lunedì porterà un nuovo ciclo di rilascio in modo che tu possa andare avanti. Liberarti dai vecchi schemi emotivi approfondirà le connessioni nelle tue relazioni più strette. Ciò sarà particolarmente vero dopo che Venere viaggia in Sagittario martedì (fino al 7 gennaio). Un incontro sexy potrebbe essere nelle stelle per te, Toro! Preparati solo per alcune complicazioni. Ma la grande notizia è che Saturno e Giove transitano in Acquario questa settimana (rispettivamente per 27 mesi e 12 mesi), il che rafforzerà i tuoi obiettivi a lungo raggio. Chiarire la direzione della tua carriera e della tua vita personale è la tua missione.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : La partnership è il tema di questa settimana poiché l'eclissi solare di Luna Nuova in Sagittario lunedì porta un nuovo ciclo di partnership. Inoltre, da martedì a gennaio 7, Venere che viaggia attraverso il Sagittario può metterti in contatto con qualcuno compatibile, aiutarti a risolvere un problema con il tuo coniuge o portare la tua relazione attuale al livello successivo, se sei giusto l'uno per l'altro. Ma la grande notizia Saturno e Giove in transito in Acquario questa settimana (rispettivamente per 27 mesi e 12 mesi), che ti motiveranno ad acquisire una conoscenza più elevata e utilizzarla per approfondire la tua vita spirituale e raggiungere i tuoi obiettivi esteriori. L'esplorazione di una cultura straniera può far parte del quadro.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Il tuo benessere è al centro dell'attenzione questa settimana e nei mesi a venire. Il primo è l'eclissi solare di Luna Nuova in Sagittario di lunedì, che ti ispirerà a concentrarti sulla tua efficienza e sul tuo regime di fitness per migliorare la tua vita quotidiana. Quindi, da martedì al 7 gennaio, Venere che viaggia attraverso il Sagittario può portare un ammiratore che sostiene i tuoi obiettivi, il che può comportare attività utili o curative. Ma la grande notizia è che Saturno e Giove transitano in Acquario questa settimana (rispettivamente per 27 mesi e 12 mesi), il che rafforzerà la tua capacità di guarire emotivamente ed espandere i tuoi doni psichici. Potresti trovarti affascinato da esperienze di trasformazione, fenomeni psichici o psicologia.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 14 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Leone : Le relazioni sono al centro della scena questa settimana e nei mesi a venire. Il primo è l'eclissi solare di Luna Nuova in Sagittario lunedì, che porterà nuove esperienze che coinvolgono l'amore. Inoltre, da martedì al 7 gennaio, Venere che viaggia attraverso il Sagittario darà energia ai tuoi poteri di attrazione e ti ispirerà a esplorare la tua creatività. Il romanticismo può essere trovato durante la socializzazione. Ma la grande notizia è che Saturno e Giove transitano in Acquario questa settimana (rispettivamente per 27 mesi e 12 mesi), il che rafforzerà una partnership. Sia che questo significhi entrare in una relazione impegnata o formare un'alleanza commerciale, la connessione ti aiuterà a raggiungere il risultato desiderato.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Vergine : La tua vita domestica è al centro dell'attenzione questa settimana. Questo perché l'eclissi solare di Luna Nuova in Sagittario lunedì sta portando un nuovo ciclo di interazioni che coinvolgono la tua famiglia o proprietà. Inoltre, da martedì al 7 gennaio, Venere in viaggio attraverso il Sagittario porterà piacere attraverso attività casalinghe. Creare un'atmosfera allettante e mettersi a proprio agio con la tua dolce metà può rendere più piccante la connessione. Se stai cercando una relazione, potresti incontrare un potenziale amante che si sente familiare e forse condivide il tuo background. Ma la grande notizia è che Saturno e Giove transitano in Acquario questa settimana (rispettivamente per 27 mesi e 12 mesi), il che ti consentirà di far avanzare il tuo lavoro e migliorare il tuo benessere.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : La tua mente e il tuo cuore stanno condividendo i riflettori questa settimana e nei mesi a venire. Questo perché l'eclissi solare di Luna Nuova in Sagittario lunedì sta portando un nuovo ciclo di apprendimento, mentre Venere che viaggia in Sagittario martedì (fino al 7 gennaio) ti ispirerà a comunicare dal cuore. Cerca storie d'amore online o durante una lezione o un viaggio. Ma la grande notizia è che Saturno e Giove transitano in Acquario nel tuo regno d'amore questa settimana (rispettivamente per 27 mesi e 12 mesi). Queste influenze ti daranno potere e ti sfideranno nelle questioni di cuore. Prendere sul serio la tua relazione o la tua arte può essere parte del quadro.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : I tuoi soldi e i tuoi valori sono sotto i riflettori questa settimana. Questo perché l'eclissi solare di Luna Nuova in Sagittario lunedì porterà un nuovo ciclo finanziario, mentre Venere che entrerà in Sagittario martedì (fino al 7 gennaio) porterà piacere attraverso le persone che sostengono il tuo vero sé. Se sei da solo, probabilmente incontrerai un ammiratore sensuale e pratico. Ma la grande notizia è che Saturno e Giove transitano in Acquario questa settimana (rispettivamente per 27 mesi e 12 mesi), il che ti darà potere e ti sfiderà a raggiungere i risultati desiderati coinvolgendo la tua famiglia o proprietà.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: La crescita personale è il tema di questa settimana e nei mesi a venire. Il primo è l'Eclissi solare della luna nuova nel tuo segno lunedì, che sta portando un nuovo inizio nella tua vita personale. Ora è il momento di chiarire ciò che vuoi, Sagittario. Quindi da martedì (fino al 7 gennaio), Venere in transito attraverso il tuo segno ti trasformerà in un faro d'amore, se il tuo cuore è aperto. Fare nuovi contatti porterà nuove amicizie e forse un ammiratore. Ma la grande notizia è che Saturno e Giove transitano in Acquario questa settimana (rispettivamente per 27 mesi e 12 mesi), il che rafforzerà il tuo intelletto imparando cose nuove e / o condividendo le tue conoscenze.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Cancellare il passato per fare spazio a nuove esperienze è il tema di questa settimana. Il primo è l'eclissi solare di Luna Nuova in Sagittario lunedì, che porterà un nuovo ciclo di chiusura. Ora è il momento di analizzare il tuo passato per illuminare le lezioni che hai imparato e liberare i vecchi risentimenti. Ciò riguarderà in particolare le tue relazioni dopo che Venere entrerà in Sagittario martedì (fino al 7 gennaio). Ma la grande notizia è che Saturno e Giove transitano in Acquario questa settimana (rispettivamente per 27 mesi e 12 mesi), il che amplierà e metterà alla prova la tua capacità di guadagno.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Acquario: Interagire con amici e gruppi è il tema di questa settimana e nei mesi a venire. Il primo è l'eclissi solare di Luna Nuova in Sagittario lunedì, che annuncia un ciclo sociale. Sarai ispirato a raggiungere i tuoi amici e stabilire nuovi contatti. Ciò sarà particolarmente evidente dopo che Venere entrerà in Sagittario martedì (fino al 7 gennaio). Se stai cercando una relazione romantica, potresti incontrare un ammiratore tramite un amichevole sensale o un'attività di gruppo. Ma la grande notizia è che Saturno e Giove transitano nel tuo segno questa settimana (rispettivamente per 27 mesi e 12 mesi). Attirerai grandi opportunità per espandere i tuoi orizzonti, ma ci vorranno disciplina e perseveranza per avere successo.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Chiarire dove sei diretto nella tua carriera e / o relazione è il tema di questa settimana. Questo perché l'eclissi solare di Luna Nuova in Sagittario lunedì ti farà pensare ai tuoi obiettivi a lungo termine. Inoltre, da martedì fino al 7 gennaio, Venere in viaggio attraverso il Sagittario rivolge la tua attenzione all'impegno quando si tratta di amore. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta al tuo cuore. Ma la grande notizia è che Saturno e Giove transitano in Acquario questa settimana (rispettivamente per 27 mesi e 12 mesi), il che ti consentirà di ottenere la chiusura dalle esperienze passate in modo da poter andare avanti. Prendere sul serio le tue pratiche spirituali può essere parte del processo.