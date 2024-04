Oroscopo della settimana dal 15 aprile al 21 aprile 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 15 aprile al 21 marzo col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 APRILE AL 21 APRILE 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Il culmine di un’illuminante congiunzione Giove-Urano in Toro questo fine settimana può innescare un cambiamento drammatico nelle prossime settimane, molto probabilmente coinvolgendo le tue finanze. Per accedere alla positività, potresti prima aver bisogno di un cambio di prospettiva sul denaro o sui valori. Ad esempio, se ti concentri sulla mancanza piuttosto che sull'abbondanza, allora questo transito può aiutarti a liberarti da quella mentalità limitante. Immaginarti prospero ed essere grato per ciò che hai aumenterà la tua capacità di manifestare la crescita. Il sole che transita nel Toro venerdì illuminerà ulteriormente la tua capacità di guadagno. Parla con un sensitivo del denaro per ulteriori informazioni. Infine, la fusione di Venere con l'espressivo Mercurio nel tuo segno venerdì e sabato aumenterà sicuramente le tue capacità di flirtare!

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 APRILE AL 21 APRILE 2024

Oroscopo della settimana Toro : Un'avvincente congiunzione Giove-Urano sta guadagnando forza mentre si dirige verso un grado esatto nel tuo segno questo fine settimana. Questo transito stimolerà un risveglio nelle prossime settimane, forse comportando la creazione di qualcosa che vuole prendere forma nella tua vita. Il cambiamento può essere una buona cosa e si sta dirigendo verso di te. Parla con un sensitivo del percorso di vita per dare uno sguardo al futuro. Il transito del sole nel tuo segno venerdì accenderà i riflettori sulla tua unica espressione di sé. Infine, il tuo governatore Venere che si fonde con Mercurio in Ariete venerdì e sabato risveglierà la tua immaginazione. Questo è il momento ideale per la scrittura creativa o un messaggio sentito. Inoltre, ricordare le relazioni precedenti porterà intuizioni.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 APRILE AL 21 APRILE 2024

Oroscopo della settimana Gemelli : Il culmine di una potente congiunzione Giove-Urano in Toro avrà luogo nel tuo regno inconscio questo fine settimana. Forse sperimenterai il risveglio di un talento creativo nascosto o di un dono psichico nelle prossime settimane. Può anche portare intuizioni e chiusure che coinvolgono il tuo passato. La solitudine migliorerà il processo. Il transito del sole nel Toro venerdì illuminerà ulteriormente il tuo mondo interiore. Infine, la fusione di Venere con il tuo sovrano Mercurio in Ariete venerdì e sabato potrebbe stimolare un vivace giro di battute spiritose con un amico sulla tua lunghezza d'onda. Questo è un ottimo momento per incontrare un amico o un gruppo che possa ispirare la tua creatività o farti conoscere nuovi contatti. Il risultato potrebbe essere un incontro romantico.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 15 APRILE AL 21 APRILE 2024