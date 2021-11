Oroscopo della settimana dal 15 novembre al 21 novembre: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 15 novembre al 21 novembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 NOVEMBRE AL 21 NOVEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Una crescente irritazione può innescare un incendio interiore martedì o mercoledì mentre il tuo irascibile sovrano di Marte si oppone a Urano. Pertanto, cerca di evitare di irritare le persone e le situazioni quando possibile. Sii particolarmente consapevole dei tuoi sentimenti sulla prosperità mentre ci avviciniamo all'eclissi di luna piena in Toro venerdì, che darà energia al tuo regno di denaro e autostima. Poi sabato, il sole in transito in Sagittario risveglierà il tuo desiderio di esplorare durante le prossime quattro settimane. Questa esplorazione può comportare l'acquisizione di conoscenze, la concentrazione sulle proprie pratiche spirituali o il controllo di un nuovo luogo. Se sei in coppia, una fuga romantica con la tua dolce metà ravviverà la relazione.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 NOVEMBRE AL 21 NOVEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Toro : Marte in opposizione a Urano nel tuo segno martedì e mercoledì può innescare un atto radicale da parte tua. Potresti sorprendere alcune persone eludendo il tuo solito stato di serenità per buttarti in un conflitto, specialmente se il problema ribolle dentro di te da un po' di tempo. Inoltre, i tuoi sentimenti si intensificheranno, nel bene e nel male, man mano che ci avvicineremo all'eclissi di luna piena nel tuo segno venerdì. Quindi sabato, il sole in transito in Sagittario nel tuo regno di guarigione consentirà al tuo detective interiore di scoprire eventuali emozioni o abitudini negative che devi rilasciare. Anche la tua intuizione sarà risvegliata.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 NOVEMBRE AL 21 NOVEMBRE 2021