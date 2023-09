Oroscopo della settimana dal 18 al 24 settembre 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 18 settembre al 24 settembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 SETTEMBRE AL 24 SETTEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Buon equinozio d’autunno, Ariete! Il sole che entra in Bilancia venerdì/sabato segnala l’inizio dell’autunno nell’emisfero settentrionale. Rivolgerà inoltre la tua attenzione alle partnership durante le prossime quattro settimane. Ciò può significare una ripresa delle attività con il tuo partner romantico o una collaborazione con un socio su un progetto. Se stai cercando una relazione, potresti incontrare un ammiratore pronto a impegnarsi. Nel frattempo, l'opposizione del Sole al sognante Nettuno all'inizio della settimana incoraggia momenti di silenzio per aumentare la vostra creatività e ricettività spirituale. Tuttavia, Nettuno può offuscare la tua lucidità, quindi non è il momento di valutare questioni importanti.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 SETTEMBRE AL 24 SETTEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Toro : Buon equinozio d’autunno, Toro! Il sole che entra in Bilancia venerdì/sabato segnala l’inizio dell’autunno nell’emisfero settentrionale e pone enfasi sulla salute e sul servizio per i tori durante le prossime quattro settimane. Rivedere le tue abitudini quotidiane ti spingerà ad abbandonare le attività che scatenano lo stress e ad abbracciare attività che supportano il tuo benessere. Potresti anche essere ispirato a partecipare a un progetto che aiuta chi è nel bisogno. Nel frattempo, il sole si oppone a Nettuno all'inizio della settimana, il che potrebbe diminuire la tua lucidità quando si tratta di romanticismo. Una relazione può sembrare felice o condannata, anche se nessuna di queste emozioni sarebbe accurata.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 SETTEMBRE AL 24 SETTEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Gemelli : Buon equinozio d’autunno, Gemelli! Il sole entra in Bilancia venerdì/sabato, segnalando l’inizio dell’autunno nell’emisfero settentrionale. Nelle prossime quattro settimane punterà anche i riflettori sulla tua quinta casa amante del divertimento. Ciò può significare un'ondata di romanticismo con la tua dolce metà o può connetterti a un nuovo ammiratore. In alternativa, potresti concentrarti sulla tua creatività e produrre un'opera d'arte o affinare le tue capacità. Anche le attività con i bambini possono essere al centro dell’attenzione in questo periodo. Cerca solo di mantenere la tua lucidità all'inizio della settimana mentre il sole si oppone al nebuloso Nettuno.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 18 SETTEMBRE AL 24 SETTEMBRE 2023