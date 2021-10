Oroscopo della settimana dal 18 ottobre al 24 ottobre: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 18 ottobre al 24 ottobre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 OTTOBRE AL 24 OTTOBRE 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Buone notizie per le tue relazioni: Mercurio in Bilancia che diventa diretto lunedì districherà gradualmente i tuoi piani e le tue comunicazioni, specialmente con le persone più vicine a te. Tuttavia, mercoledì potrebbe sorgere un problema me-contro-noi mentre ci avviciniamo alla Luna Piena nel tuo segno. Ad esempio, potresti dover scendere a compromessi se il tuo amico, il tuo migliore amico o il tuo partner in affari si oppongono al tuo modo di fare le cose, in una certa materia. Infine, il sole in transito nello Scorpione penetrante venerdì illuminerà il tuo regno di trasformazione nelle prossime quattro settimane. Guarire il tuo cuore liberando il risentimento può essere la chiave per una maggiore intimità in una relazione.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 OTTOBRE AL 24 OTTOBRE 2021

Oroscopo della settimana Toro : Mercurio in Bilancia che diventa diretto lunedì semplificherà gradualmente i tuoi piani e le tue comunicazioni quotidiane, specialmente con le persone legate al tuo lavoro o alla tua salute. Inoltre, un desiderio nascosto, un bisogno o un problema emotivo potrebbe attirare la tua attenzione mentre ci avviciniamo alla Luna Piena in Ariete mercoledì, che darà energia al tuo regno inconscio. Anche il tuo intuito sarà insolitamente attivo. Infine, il sole che transiterà in Scorpione nel regno della tua coppia venerdì farà brillare i riflettori sulle tue relazioni più strette nelle prossime quattro settimane. Se stai cercando l'amore, questa influenza può rendere più facile attirare le persone in sintonia con te.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 OTTOBRE AL 24 OTTOBRE 2021