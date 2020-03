Oroscopo della settimana dal 2 al 8 marzo: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 2 marzo al 8 marzo col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 FEBBRAIO AL 8 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Ariete: Sebbene un aspetto noioso Venere-Saturno possa frenare il romanticismo all'inizio della settimana. Mercurio che entra in Acquario mercoledì (fino al 15 marzo) stimolerà le cose. Fondamentalmente, il tuo splendore interiore affascinerà le persone che apprezzano i cervelli, quindi fai risplendere la tua unicità, Ariete. Mercoledì, Venere inizia un transito di quattro settimane attraverso il Toro, che darà una svolta terrena all'amore. Aspettati che la sensualità o la praticità prendano l'iniziativa in una relazione o influenzino il tuo desiderio di partner. Questo fine settimana, l'amore può sembrare sfuggente, irresistibile o decisamente strano, quindi cerca la chiarezza.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 FEBBRAIO AL 8 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Toro: Il tuo fascino sta per salire alle stelle, Toro! A partire da mercoledì, Venere in transito attraverso il tuo segno per quattro settimane ti aprirà il cuore, se vuoi. Ora è il momento di chiarire cosa vuoi da un partner per aiutarti a manifestare una relazione giusta per te. Ancora più importante, accettare te stesso, i difetti e tutto il resto, aumenterà il flusso dell'amore nella tua vita. La tua carriera sarà anche nella tua mente dopo che Mercurio entrerà in Acquario mercoledì (fino al 15 marzo). Questo fine settimana, il romanticismo potrebbe sorprenderti mentre il tuo sovrano Venere si fonde con l'eccentrico Urano.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 FEBBRAIO AL 8 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Tra mercoledì e il 15 marzo, il futuro sarà nella tua mente (e forse rivelato!) Mentre Mercurio viaggia attraverso l'Acquario. Ora è il momento di concentrarti sulle tue pratiche spirituali per risvegliare la tua guida interiore. Ed essere alla ricerca di una visione, una sensazione viscerale o un sogno vivido che rivela qualcosa che devi sapere. Inoltre, la tua intensa percezione ispirerà la comprensione delle tue precedenti relazioni dopo che Venere ha iniziato un transito di quattro settimane attraverso il Toro mercoledì. Valuta di parlare con un sensitivo della vita passata per conoscere il tuo karma relazionale. Infine, il fine settimana potrebbe portare una rivelazione sull'amore mentre Venere si fonde con Urano. Aspetta la tua chiarezza con questioni banali.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 FEBBRAIO AL 8 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Il fascino di tutte le cose misteriose, incluso il tuo mondo interiore, ti costringerà a scoprire conoscenze nascoste dopo che Mercurio entrerà in Acquario mercoledì (fino al 15 marzo). Un'esperienza psichica può far parte del quadro. Inoltre, la necessità di conversazioni significative può renderti impaziente di interazioni sociali superficiali. Per quanto riguarda il romanticismo, Venere che inizia un transito di quattro settimane attraverso il Toro mercoledì ispirerà l'amore attraverso l'amicizia. Questo significa che la tua relazione con un amico potrebbe approfondire, o un amico o un gruppo avrà un ruolo nel portare qualcuno di speciale nella tua vita. Aspettati una visione sorprendente della tua vita sociale questo fine settimana.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 2 FEBBRAIO AL 8 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Leone : Tra mercoledì e il 15 marzo, le conversazioni su impegno, matrimonio o uguaglianza saranno il tema del passaggio di Mercurio attraverso l'Acquario nel tuo regno di partenariato. Ora è il momento di fare brainstorming di idee con il tuo coniuge o il tuo amico più intimo per ottenere approfondimenti in sintonia con te. Se sei da solo, uno sforzo di matchmaking potrebbe farti conoscere qualcuno compatibile. Inoltre, mercoledì, Venere che inizia un transito di quattro settimane attraverso il Toro nel regno della tua carriera potrebbe spingerti a mescolare affari e piacere. Potresti ritrovarti a socializzare più del solito con i tuoi colleghi o incontrare qualcuno di speciale collegato al tuo lavoro. Contatta un Love Psychic per scoprire cosa ci aspetta per il romanticismo.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 FEBBRAIO AL 8 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Tra mercoledì e il 15 marzo, entrare in contatto con persone che ti ispirano spiritualmente ti riempirà il cuore mentre Venere transita attraverso il Toro nel tuo regno di coscienza superiore. Si tratta di impegnarsi in conversazioni significative ed esplorare la conoscenza che tocca la tua anima. Se stai cercando una storia d'amore, un ammiratore può farsi strada attraverso un'attività spirituale, un viaggio o un programma di apprendimento. Aspettati un ah-ah! momento sull'amore questo fine settimana! Per riportarti un po 'sulla terra, Mercurio che entra in Acquario mercoledì (fino al 15 marzo) attiverà idee per semplificare la tua vita quotidiana. Migliorare le tue abitudini di salute e / o di lavoro farà parte del processo.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 FEBBRAIO AL 8 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Tra mercoledì e il 15 marzo, comunicare dal cuore ti renderà irresistibile mentre il furbo Mercurio transita attraverso l'Acquario nel tuo regno di romanticismo e creatività. Ora è il momento di accedere alla tua musa interiore per esprimere i tuoi sentimenti attraverso le tue parole. Se sei da solo, le comunicazioni avranno un ruolo nella storia d'amore, come uno sforzo di matchmaking o un'introduzione online. Sempre a partire da mercoledì, Venere inizia un transito di quattro settimane attraverso il Toro per risvegliare le tue emozioni più profonde (e qualsiasi problema emotivo che stai affrontando). Pertanto, un incontro intimo può diventare intenso, soprattutto questo fine settimana!

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 FEBBRAIO AL 8 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Tra mercoledì e il 15 marzo, Mercurio in transito attraverso l'Acquario stimolerà idee e conversazioni che coinvolgono la tua vita domestica. Ma la migliore notizia è che Venere che entra in Toro mercoledì porterà armonia in una relazione stretta durante le prossime quattro settimane. Esprimere il tuo amore per il tuo compagno o il tuo migliore amico può approfondire la connessione, ma in cambio dovrai sentire l'affetto. Come tale, sii consapevole delle tue aspettative e mantieni la tua chiarezza quando si tratta di amore. Se sei solo, Venere potrebbe riunirti con qualcuno compatibile - se il tuo cuore è aperto e il momento è giusto. A Love Psychic può rivelare i dettagli.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 FEBBRAIO AL 8 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: Prestare attenzione ai dettagli in una relazione può far fiorire l'amore mentre Venere transita attraverso il Toro. Durante le prossime quattro settimane, sarai più consapevole del solito delle esigenze del tuo partner e di ciò che serve per sostenere una relazione d'amore su base giornaliera. Dare una mano, quando necessario, farà parte del quadro. Se sei solo, la tua umiltà o disponibilità possono attirare l'attenzione di qualcuno di speciale. Assicurati solo di non essere quello che fa tutto il dare. E tra mercoledì e il 15 marzo, Mercurio che attraversa l'Acquario risveglierà le tue capacità cerebrali e dovrà condividere le tue idee.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 FEBBRAIO AL 8 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Le influenze nettuniane all'inizio della settimana o getteranno il cervello in una nebbia o risveglieranno il tuo intuito - o entrambi. Principalmente, troverai più facile esprimerti se sei in contatto con i tuoi sentimenti. Affidarsi alla sola logica probabilmente ti metterà nei guai. In alternativa, questo è un momento eccellente per conoscere meglio la tua vita amorosa (o un'altra area) attraverso l'introspezione o la meditazione. Questo ti aiuterà ad affrontare tutte le sfide relazionali che sorgono da Venere che si scontra con il potente Plutone giovedì e venerdì. Rifiutare l'impulso di prendere il controllo potrebbe essere la tua missione. Questo fine settimana, una fusione edificante luna-Giove nel tuo regno romantico sabato può provocare una prova per due!

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 FEBBRAIO AL 8 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Acquario : Fai attenzione a idee e conversazioni potenzialmente redditizie dopo che Mercurio è entrato in Acquario mercoledì (fino al 15 marzo). Ma la migliore notizia è che Venere passerà nel Toro nel tuo regno romantico mercoledì. Durante le prossime quattro settimane, esprimere ciò che è nel tuo cuore può far rivivere la storia d'amore con il tuo tesoro. Semplicemente divertirsi insieme può far fiorire l'amore. Se sei solo, potresti incontrare un ammiratore a una festa o un evento di intrattenimento. In effetti, un'improvvisa attrazione potrebbe sorprendervi questo fine settimana! Tuttavia, vedere chiaramente le persone può essere una sfida.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 FEBBRAIO AL 8 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Pesci : L'amore e l'amicizia si fonderanno in qualche modo dopo che Venere entrerà in Toro mercoledì. Durante le prossime quattro settimane, le conversazioni e le attività con i tuoi amici più cari ti scalderanno il cuore. Se sei solo, potresti incontrare un ammiratore attraverso un'attività di gruppo o uno sforzo collaborativo. O forse una scintilla si accenderà con qualcuno che consideri un amico. Sarai particolarmente allettante questo fine settimana, ma le persone potrebbero fraintenderti a meno che tu non sia chiaro nelle tue parole e intenzioni. Inoltre, mercoledì, Mercurio che entra in Acquario (fino al 15 marzo) rafforzerà la tua intuizione, soprattutto se ti prendi del tempo per il silenzio.