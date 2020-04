Oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 20 aprile al 20 aprile col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 APRILE AL 24 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Ariete: Le pratiche svolgeranno un ruolo in una storia d'amore mentre la Luna Nuova in Toro mercoledì illumina il tuo regno di denaro e valori; tuttavia, con Saturno sulla scena, potresti avere dubbi sul tuo potere di guadagno o resistere all'assunzione di maggiori responsabilità, una delle quali può scuotere una relazione. Fortunatamente, il sole che si fonde con l'illuminante Urano questo fine settimana porterà una visione improvvisa che ti aiuterà a risolvere il problema, se riesci a regnare nella tua parte polemica. Sarai molto più propenso a comunicare di cuore domenica, quando il romanticismo può essere trovato online o tramite un'introduzione.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 APRILE AL 24 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Toro : La Luna Nuova nel tuo segno di mercoledì di solito lancerebbe un nuovo ciclo nella tua vita personale, ma con Saturno sulla scena, aspettati una prova di pazienza con qualsiasi cosa (o chiunque) stai mirando. In realtà, qualsiasi ritardo che si verifica è un'opportunità per determinare se il proprio obiettivo è allineato con il resto della vita e per apportare le modifiche necessarie. Se il romanticismo è il tuo obiettivo, adottare un approccio lento e ponderato contribuirà a far fiorire l'amore, se è destinato a esserlo. Venerdì è il tuo momento migliore per il romanticismo! Questo fine settimana aspettiamo una svolta mentre il sole si fonde con l'illuminazione di Urano.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 APRILE AL 24 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Questa settimana è dedicata a tutto ciò che ti trattiene. Mentre la Luna Nuova in Toro mercoledì illumina il tuo regno inconscio, un quadrato di Saturno può rivelare come ti fermi dal perseguire un sogno o esprimere il tuo vero io, specialmente in una relazione. La buona notizia è che una fusione sole-Urano questo fine settimana potrebbe innescare un ah-ah! momento su un'emozione o credenza limitante, che ti darà la possibilità di rilasciarlo. Il romanticismo scorrerà più facilmente domenica, un buon momento per un incontro romantico con il tuo tesoro o qualcuno di nuovo online.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 APRILE AL 24 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Mercoledì la Luna Nuova in Toro sta portando un nuovo ciclo sociale nelle prossime due settimane, ma un cenno di Saturno può presentare una limitazione o innescare un dubbio che coinvolge la tua vita sociale. Ora è il momento di analizzare le tue amicizie e le associazioni di gruppo per determinare se supportano il tuo vero io. Durante il fine settimana, Mercurio si scontra con il potente Plutone può innescare la necessità di controllare una determinata persona o situazione, che probabilmente non avrà il risultato desiderato. La buona notizia è che una fusione sole-Urano suggerisce che un amico o un gruppo fornirà una visione profonda.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 20 APRILE AL 24 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Leone : Aspettatevi un inizio roccioso della settimana mentre il sole si scontra con la limitazione di Saturno lunedì. I tuoi piani potrebbero andare storti o un problema che coinvolge l'autorità potrebbe essere la colpa, che probabilmente si intensificherà poiché la Luna Nuova in Toro mercoledì si scontrerà anche con Saturno. Cerca la pazienza con te stesso e gli altri se incontri un conflitto. Connettersi con gli amici solleverà il morale di giovedì. Questo fine settimana, una fusione sole-Urano può scuotere la tua zona di comfort quando mette alla prova la tua percezione del tuo destino. Forse è tempo di allargare i tuoi orizzonti, Leone.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 APRILE AL 24 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Mercoledì La Luna Nuova in Toro sta portando un nuovo ciclo di consapevolezza sul tuo destino, sull'amore e su altre aree; tuttavia, un cenno del cupo Saturno può innescare dubbi sul tuo futuro o mancanza di fiducia nella tua guida superiore. Come tale, ora è il momento di prendere coscienza di eventuali convinzioni limitanti che ostacolano i tuoi progressi. La buona notizia è che il sole che si unisce all'illuminante Urano questo fine settimana può portare una visione improvvisa che ti rende libero. Per quanto riguarda l'amore, il venerdì è un momento eccellente per un appuntamento romantico o amichevole (a distanza, ovviamente).

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 APRILE AL 24 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Aprirsi emotivamente può essere una sfida, dato che Saturno si scontra con il sole lunedì e la luna nuova in Toro mercoledì. Quest'ultimo indica un nuovo ciclo di intimità, ma potrebbe essere necessario prima rilasciare un sentimento limitante su te stesso o sulla vicinanza in generale. Non essere duro con te stesso, Bilancia. Inoltre, una fusione sole-Urano questo fine settimana può innescare un'intuizione che ti aiuta a risolvere il problema. Quindi puoi goderti il ​​tempo virtuale trascorso con il tuo amante o un amico intimo la domenica.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 APRILE AL 24 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Si tratta di partnership questa settimana. Mercoledì La Luna Nuova in Toro di solito lancerebbe un nuovo ciclo nel tuo regno di partnership, ma con Saturno cupo sulla scena, potresti incontrare un blocco che limita i tuoi progressi in quest'area. Forse devi risolvere un problema con il tuo compagno o rimuovere un blocco interno che tiene a bada l'amore. Principalmente, è tempo di esaminare i tuoi sentimenti e comportamenti quando si tratta della tua relazione più stretta (o del desiderio di un partner). Curiosamente, i tuoi poteri di percezione delle relazioni saliranno alle stelle durante la fusione sole-Urano questo fine settimana.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 APRILE AL 24 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: Se senti il ​​peso della responsabilità, è probabilmente dovuto alla Luna Nuova di mercoledì nel tuo regno di cura, che si scontra con il doveroso Saturno. Per niente romantico! La pesantezza aumenterà gradualmente nelle prossime due settimane, ma nel frattempo, concentrati sull'esecuzione di atti di gentilezza e sulla cura di te stesso. Il romanticismo potrebbe riprendere domenica, il tuo giorno migliore per un appuntamento seducente o almeno una conversazione animata con un amico. Sforzati solo di evitare un conflitto questo fine settimana mentre Mercurio nel tuo regno d'amore si scontra con il potente Plutone.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 APRILE AL 24 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Mercoledì la Luna Nuova in Toro di solito lancerebbe un nuovo ciclo di romanticismo e svago per te, ma un cenno del cupo Saturno potrebbe eclissare il divertimento. Per lo meno il tuo atteggiamento serio può trascinarti un po 'verso il basso, ma non è una novità per te, Capricorno. Con Saturno come sovrano, hai un acuto senso di missione e responsabilità; tuttavia, sarebbe meglio evitare l'autocritica e alleggerire di tanto in tanto. Sarà più facile farlo questo fine settimana, quando un'illuminante fusione sole-Urano richiede un cambiamento nella tua prospettiva sull'amore.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 APRILE AL 24 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Acquario : Mercoledì La Luna Nuova in Toro sta lanciando un nuovo ciclo nel tuo regno domestico, ma un cenno del capo da Saturno metterà un po 'cupo in attività che coinvolgono la tua famiglia o proprietà. Aspettati un ritardo nei tuoi piani. Tuttavia, conversazioni ponderate con la tua famiglia, specialmente con gli anziani, possono farti un'idea di ciò che ti spunta. Questo può anche essere un buon momento per ricercare i tuoi antenati. Per quanto riguarda il romanticismo, la luna che viaggerà attraverso la tua quinta casa amante del divertimento domenica ispirerà un'atmosfera più leggera per la socializzazione virtuale.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 APRILE AL 24 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Mercoledì La Luna Nuova in Toro sta portando un nuovo ciclo di crescita intellettuale, ma con Saturno cupo sulla scena, il tuo atteggiamento e le tue conversazioni potrebbero essere più reticenti del solito nelle prossime due settimane. Le chiacchiere allegre non ti interesseranno e dovrai fare uno sforzo per aprirti e condividere le tue idee. Inutile dire che sarai attratto dalle persone che vanno in profondità quando si esprimono. È interessante notare che una fusione sole-Urano questo fine settimana può innescare una visione o un'idea brillante, specialmente se presti attenzione al tuo intuito.