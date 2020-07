Oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Ariete : Lunedì, la nuova luna in Cancro lancerà un nuovo ciclo nel tuo regno domestico nelle prossime due settimane; tuttavia, un'opposizione di Saturno può lanciare un'aura di pesantezza sui tuoi piani che coinvolgono la tua famiglia o proprietà. Questo fine settimana, le afflizioni sulla luna nel tuo regno di coppia possono confondere le tue parole o il tuo giudizio riguardo una relazione stretta. La necessità di assumere il controllo di una situazione personale può far parte del quadro. Su una nota più leggera, il sole che entra in Leo mercoledì accenderà passione e giocosità durante le prossime quattro settimane, quindi tieni gli occhi aperti per qualcuno di speciale!

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Toro : Lunedì la Luna Nuova in Cancro sta lanciando un nuovo ciclo nel tuo regno dell'intelletto nelle prossime due settimane. Sarai ispirato ad esprimere ciò che è nel tuo cuore e nella tua mente, ma un'opposizione di Saturno può scatenare la paura di parlare. Questo fine settimana, le afflizioni sulla luna possono scatenare un conflitto tra il dovere e la necessità di ampliare il tuo mondo. Cosa stai cercando, Toro? Rilasciare la necessità di controllare un determinato risultato può riportarti nel flusso. Su una nota più leggera, il sole che entra in Leo mercoledì stimolerà i tuoi rapporti con la tua famiglia.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Lunedì la Luna Nuova in Cancro sta lanciando un nuovo ciclo nel tuo regno di denaro e autostima nelle prossime due settimane; tuttavia, un'opposizione di Saturno può innescare dubbi su di te quando si tratta di amore o denaro. Lasciar andare la paura della mancanza ti farà avanzare in entrambe queste aree. Questo fine settimana, le afflizioni sulla luna nel tuo regno romantico possono incasinare il tuo pensiero quando agisci nell'arena romantica. Potresti anche sperimentare un conflitto tra il bisogno di una connessione profonda e il mantenimento delle cose leggere in una relazione. Il lato positivo è che il sole che entra in Leone mercoledì ti ispirerà a comunicare dal cuore. Un amore psichico può illuminare la strada del vero amore.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Cancro: La Luna Nuova nel tuo segno lunedì sta lanciando un nuovo ciclo personale nelle prossime due settimane. Ma con Saturno sulla scena, i risultati desiderati impiegheranno più tempo del previsto. Credere in te stesso ti aiuterà a rimanere nel flusso. Questo fine settimana, le afflizioni sulla luna nel tuo regno della vita domestica possono scatenare un conflitto o un malinteso che coinvolge la tua famiglia o proprietà. Inoltre, le critiche possono appesantire una relazione. Su una nota più leggera, il sole che entra in Leo mercoledì aumenterà i tuoi poteri di attrazione durante le prossime quattro settimane ispirando la tua fiducia.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 20 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Leone : Lunedì la Luna Nuova in Cancro risveglierà il tuo regno inconscio nelle prossime due settimane. Questo significa che la tua intuizione sarà forte e riceverai intuizioni sul tuo passato; tuttavia, un'opposizione di Saturno può innescare una mancanza di fiducia nelle intuizioni che ti arrivano. Questo fine settimana, le afflizioni sulla luna nel tuo regno mentale possono intensificare la tua impazienza e appesantire i tuoi pensieri. Il lato positivo è che il sole che entra nel tuo segno mercoledì risveglierà il tuo fascino durante le prossime quattro settimane rafforzando la tua sicurezza.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Lunedì, la nuova luna in Cancro lancerà un nuovo ciclo nel tuo regno dell'amicizia nelle prossime due settimane. Incontrerai nuove persone e sarai motivato a contattare i tuoi attuali amici; tuttavia, un'opposizione di Saturno può innescare dubbi su un amico, un gruppo o sulla tua capacità di entrare in contatto con nuove persone. Questo fine settimana, le afflizioni sulla luna possono confondere il tuo giudizio in merito al denaro per innescare la tua parte compulsiva o di controllo in una relazione. Il lato positivo è che il sole che entra in Leo mercoledì illuminerà il passato e risveglierà la tua guida intuitiva nelle prossime quattro settimane.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Lunedì la Luna Nuova in Cancro sta lanciando un nuovo ciclo nel tuo regno di obiettivi, rendendo le prossime due settimane un momento eccellente per chiarire dove sei diretto nella tua vita personale e carriera; tuttavia, un'opposizione di Saturno significa che puoi limitare le tue opzioni. Questo fine settimana, le afflizioni sulla luna nel tuo segno potrebbero mandarti su un emozionante giro sulle montagne russe, specialmente se stai affrontando dubbi su qualcosa di cui hai bisogno o che desideri. Il lato positivo è che il sole che entra in Leo mercoledì porterà gioia e sostegno tramite amici o gruppi durante le prossime quattro settimane.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Lunedì la Luna Nuova in Cancro sta lanciando un nuovo ciclo nel tuo regno spirituale nelle prossime due settimane. Se non permetti a un'opposizione di Saturno di innescare il tuo scetticismo, sarai nel flusso della tua intuizione e guida superiore. Il romanticismo può venire attraverso un'attività spirituale o educativa. Questo fine settimana, le afflizioni sulla luna nel tuo regno inconscio possono risvegliare un bisogno o un desiderio non soddisfatto. Questo è un momento eccellente per la mediazione per ottenere informazioni su ciò che ti viene in mente. Su una nota più leggera, il sole che entra in Leo mercoledì ti aiuterà a raggiungere un obiettivo personale o professionale nelle prossime quattro settimane.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Sagittario : Lunedì la Luna Nuova in Cancro sta lanciando un nuovo ciclo nel tuo regno di guarigione nelle prossime due settimane. Questo è un momento eccellente per affrontare un problema emotivo, ma un'opposizione di Saturno può scatenare la paura di rivelare i tuoi sentimenti più profondi. Se hai bisogno di una guida sull'amore, un sensitivo d'amore può offrirti informazioni sulla tua relazione attuale o futura. Questo fine settimana, le afflizioni sulla luna nel tuo regno dell'amicizia possono innescare un giro accidentato quando socializzi. I tuoi piani possono andare male o un incidente può scuotere le tue emozioni. Su una nota più leggera, il sole che entra in Leo mercoledì ti ispirerà ad esplorare il tuo mondo e imparare cose nuove nelle prossime quattro settimane.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Lunedì, la nuova luna in Cancro lancerà un nuovo ciclo nel tuo regno di partnership nelle prossime due settimane. Sarai ispirato a fare piani con il tuo tesoro o il tuo amico più caro. Se sei solo, potresti incontrare qualcuno compatibile; tuttavia, un'opposizione di Saturno può rallentare il corso dell'amore o lanciare una palla curva nei tuoi piani. Questo fine settimana, le afflizioni sulla luna nel tuo regno di obiettivi possono scatenare un problema con la tua fiducia, tempismo o mentalità quando si tratta di ottenere qualcosa che desideri. Il lato positivo è che il sole che entra in Leo mercoledì illuminerà ciò che è necessario rilasciare per avere successo nelle prossime quattro settimane.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Acquario : Lunedì, la nuova luna in Cancro lancerà un nuovo ciclo nel tuo regno di lavoro e benessere nelle prossime due settimane. Ora è il momento di ottenere i dettagli giusti quando si immagina la tua vita migliore, ma un'opposizione di Saturno può innescare dubbi sulla tua capacità di raggiungere i tuoi obiettivi. Questo fine settimana, le afflizioni sulla luna nel tuo regno di esplorazione possono scatenare l'impazienza con compiti banali. Il lato positivo è che il sole che entra in Leo mercoledì illuminerà il cammino verso la realizzazione in una partnership durante le prossime quattro settimane.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Lunedì, la nuova luna in Cancro lancerà un nuovo ciclo nella tua quinta casa amante del divertimento nelle prossime due settimane. Probabilmente ti godrai un interludio romantico o almeno un po 'di riposo e svago - se non lasci che l'opposizione del duro Saturno ti appesantisca. Questo fine settimana, le afflizioni sulla luna nel tuo regno di guarigione e intimità possono innescare il tuo desiderio di una cena piena di vapore o, al contrario, la necessità di essere soli. Su una nota più leggera, il sole che entra in Leo mercoledì porterà gioia aiutando gli altri nelle prossime quattro settimane. Il romanticismo può venire attraverso un'attività correlata alla salute o al lavoro.