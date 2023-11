Oroscopo della settimana dal 20 novembre al 26 novembre 2023 – Affaritalini.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 20 novembre al 26 novembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 NOVEMBRE AL 26 NOVEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Ariete: La voglia di avventura è al centro della scena. Mercoledì il sole entra nel Sagittario a ruota libera e il tuo sovrano Marte si unisce a lui venerdì (fino al 4 gennaio 2024), il che darà energia al tuo regno di esplorazione. Sarai super motivato a scoprire nuovi posti o concetti per divertimento e crescita personale. Anche un viaggio a lunga distanza potrebbe essere nella tua agenda. Questa settimana, tuttavia, entrambi gli influssi finiranno per limitare Saturno e quindi rallenteranno i tuoi progressi. Sei pronto per una prova di pazienza, Ariete? Probabilmente no. Abbi solo fede che la tua guida superiore stia aprendo la strada.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 NOVEMBRE AL 26 NOVEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Toro : Il sole che entra in Sagittario mercoledì punterà i riflettori su qualcosa che devi rilasciare prima di poter andare avanti. Inoltre, Marte entra in Sagittario venerdì (dove rimane fino al 4 gennaio 2024), il che susciterà i tuoi desideri più profondi, la cui manifestazione potrebbe dipendere dal lasciar andare un'emozione che ti trattiene. Il blocco potrebbe diventare evidente questa settimana poiché entrambe le influenze si scontrano con Saturno limitante. Cerca di vedere se ti stai aggrappando a qualcosa che ti fa sentire sicuro ma sta anche ostacolando l'espressione del tuo vero sé, soprattutto quando si tratta della tua vita amorosa o della tua individualità.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 NOVEMBRE AL 26 NOVEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Gemelli : Si tratta di accoppiarsi nelle prossime settimane. Il sole entra in Sagittario mercoledì, seguito da Marte venerdì (dove rimane fino al 4 gennaio 2024). Ciò darà energia alla tua zona di partnership. Potresti essere ispirato a trascorrere più tempo con il tuo interesse amoroso, fare un viaggio con il tuo amico più caro o pianificare un progetto con un partner commerciale. Le relazioni uno a uno saranno intense a volte a causa della presenza di Marte pronto per la battaglia sulla scena, quindi attiva il tuo pacificatore interiore se ne consegue un conflitto. Questa settimana, tuttavia, entrambi gli influssi si scontreranno con Saturno limitante nella tua zona professionale, il che significa che una relazione stretta potrebbe ostacolare un obiettivo su cui ti concentri, o viceversa.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 20 NOVEMBRE AL 26 NOVEMBRE 2023