Oroscopo della settimana dal 22 novembre al 28 novembre: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 22 novembre al 28 novembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 NOVEMBRE AL 28 NOVEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Da mercoledì al 12 dicembre, Mercurio in transito attraverso il Sagittario nel tuo regno di esplorazione risveglierà la tua ricerca di una conoscenza superiore, attraverso lo studio o l'esperienza. Potresti essere ispirato ad acquisire una comprensione più profonda dei concetti spirituali o a viaggiare in un luogo lontano. Inoltre, una fusione Sole/Mercurio questo fine settimana aggiungerà una dose di divertimento alle tue conversazioni. Potresti attirare un ammiratore che apprezza il tuo entusiasmo quando ti esprimi. In altre notizie cosmiche, la luna che viaggia attraverso il Leone il giorno del Ringraziamento farà emergere il tuo lato giocoso. Sappi solo che un piccolo fastidio può diventare un inferno durante uno scontro con Marte.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 NOVEMBRE AL 28 NOVEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Toro : Da mercoledì al 12 dicembre, un argomento misterioso o nascosto potrebbe accendere la tua curiosità mentre Mercurio transita attraverso il Sagittario. Potresti essere ispirato a ricercare fenomeni psichici, la tua storia familiare o un problema emotivo che sei determinato a guarire. L'intensità della tua ricerca di informazioni potrebbe portarti da qualcuno di interessante con conoscenze da condividere. Più tardi, la luna che viaggia attraverso il Leone nel tuo regno domestico il Giorno del Ringraziamento risveglierà il tuo bisogno di connetterti con la famiglia (o gli amici che si sentono come una famiglia). Anche la tua creatività brillerà. Tieni presente che uno scontro luna/Marte può irritarti facilmente.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 NOVEMBRE AL 28 NOVEMBRE 2021