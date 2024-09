Oroscopo della settimana dal 23 settembre 2024 al 29 settembre 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 23 settembre al 29 settembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 SETTEMBRE AL 29 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Mercurio che guida la settimana stimolerà la tua intelligenza e la tua autoespressione. Durante la prima metà della settimana, Mercurio in Vergine sincronizzato con Urano e Plutone ispirerà idee innovative sul tuo benessere o sulle attività di servizio, ma un'opposizione da Nettuno potrebbe offuscare i fatti. Giovedì, Mercurio in transito in Bilancia ti farà pensare a questioni di coppia fino al 12 ottobre. Una discussione su matrimonio, impegno o uguaglianza con la tua dolce metà porterà intuizioni sulla coppia. Se sei single, sarai attratto da persone intelligenti che hanno un modo con le parole, ma assicurati di cercare la verità dietro le parole e presta attenzione al tuo cuore.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 SETTEMBRE AL 29 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Toro : L'enfasi su Mercurio questa settimana migliorerà la tua intelligenza e creatività mentale. Durante la prima metà della settimana, Mercurio in Vergine che attraversa la tua quinta casa amante del divertimento ispirerà conversazioni giocose o creative. Gli aspetti di Urano e Plutone possono innescare un'improvvisa intuizione sulla tua vita amorosa, l'arte o una questione che coinvolge i bambini, ma un'opposizione di Nettuno potrebbe offuscare la tua chiarezza. Se sei single, un ammiratore intelligente potrebbe dirigersi verso di te. Rivolgiti a un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta nel cuore. Giovedì, Mercurio in transito in Bilancia focalizzerà la tua attenzione sulla cura di te stesso o sulla cura degli altri, fino al 12 ottobre.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 SETTEMBRE AL 29 SETTEMBRE 2024