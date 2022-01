Oroscopo della settimana dal 24 al 30 gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 24 gennaio al 30 gennaio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 GENNAIO AL 30 GENNAIO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Dopo sei settimane di retrogrado, Venere che si gira direttamente sabato consentirà gradualmente alle tue relazioni personali e/o professionali di andare avanti. Questa è una buona notizia se stai cercando un ammiratore degno dell'impegno o per ampliare i tuoi contatti professionali. Inoltre, Marte in transito in Capricorno lunedì (fino al 5 marzo), seguito da Mercurio in transito in Capricorno mercoledì (fino al 13 febbraio) si unirà a Venere e Plutone in Capricorno. Questa energia concentrata nel tuo regno di obiettivi a lungo termine rafforzerà la tua attenzione sull'impegno, la responsabilità e/o l'avanzamento della tua carriera. Inoltre, il tuo lavoro potrebbe avere un ruolo nel romanticismo.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 GENNAIO AL 30 GENNAIO 2022

Oroscopo della settimana Toro : Dopo sei settimane di essere retrogrado, il tuo sovrano di Venere che si gira direttamente in Capricorno sabato farà gradualmente andare avanti la tua vita amorosa. Penserai a cosa vuoi nella tua relazione attuale o a un nuovo ammiratore, il che comporterà il contatto con i tuoi ideali di relazione. Espandere la tua visione di ciò che può essere l'amore può far parte del quadro. Inoltre, l'enfasi sul tuo futuro si intensificherà dopo che Marte transiterà in Capricorno lunedì (fino al 5 marzo), seguito da Mercurio in transito in Capricorno il giorno successivo (fino al 13 febbraio). Cosa c'è nella tua lista dei desideri, Toro? Seguire la tua guida superiore attraverso le tue pratiche spirituali aiuterà i tuoi sogni a diventare realtà quando sarà il momento giusto.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 GENNAIO AL 30 GENNAIO 2022

Oroscopo della settimana Gemelli : Dopo sei settimane di essere retrogrado nel tuo regno di trasformazione, Venere che si gira direttamente sabato aiuterà gradualmente la tua vita amorosa ad andare avanti. Qualunque cosa tu abbia guarito/rilasciato nel tuo cuore quando Venere era retrograda approfondirà le connessioni con le persone che ami. Inoltre, Marte in transito in Capricorno lunedì (fino al 5 marzo), seguito da Mercurio il giorno successivo (fino al 13 febbraio), si unirà a Venere e Plutone in Capricorno per intensificare l'attenzione sulla guarigione. Queste influenze possono anche approfondire il tuo interesse per la psicologia, le risorse condivise o i fenomeni psichici. Quest'ultimo può richiedere un messaggio da una persona cara nell'aldilà.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 GENNAIO AL 30 GENNAIO 2022