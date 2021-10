Oroscopo della settimana dal 25 ottobre al 31 ottobre: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 25 ottobre al 31 ottobre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Uno scontro Venere/Nettuno all'inizio della settimana risveglierà i tuoi ideali quando si tratta di una relazione, che può sembrare fuori dalla tua portata. La tua visione dell'amore è irrealistica, Ariete? Successivamente, tra sabato e 12 dicembre, le emozioni che ti guidano prenderanno il sopravvento mentre il tuo sovrano di Marte transita attraverso lo Scorpione. Marte darà energia al tuo regno di intimità e trasformazione, che può scatenare un gioco tra le lenzuola o un problema emotivo che devi affrontare, o entrambi. Si tratta principalmente di guarire tutto ciò che ostacola la tua libertà emotiva e l'espressione del tuo vero sé.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2021

Oroscopo della settimana Toro : Il tuo righello di Venere che si scontra con Nettuno all'inizio della settimana può diminuire la tua fiducia quando si tratta di amore. Sappi solo che anche la tua chiarezza potrebbe essere ridotta, il che annebbierà la verità sulla tua situazione. Successivamente, tra sabato e 12 dicembre, Marte in transito attraverso lo Scorpione nella tua zona di partnership può intensificare la passione con il tuo compagno o far saltare il coperchio a un problema di relazione - o entrambi. Se sei solo, potresti essere attratto da un ammiratore che è sexy, atletico o deciso. Qualunque sia lo stato della tua relazione, le altre persone influenzeranno le tue attività e decisioni, più del solito, quindi cerca di circondarti di persone che ti supportino.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2021