Oroscopo della settimana dal 26 ottobre al 1 novembre: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 26 ottobre al 1 novembre col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Ariete : Si tratta di relazioni strette mentre Mercurio e Venere entrano in Bilancia nel regno della tua partnership martedì (rispettivamente fino al 10 e 20 novembre). Sarai più motivato del solito a capire da dove vengono le altre persone, il che ispirerà sicuramente connessioni più profonde. Se sei da solo, un messaggio o una conversazione potrebbe portare qualcuno compatibile nella tua vita. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta al tuo cuore. Inoltre, questa settimana, Urano che si fonde con la Luna Piena in Toro sabato può portare un ah-ha! momento della tua capacità di guadagno o autostima, se sei aperto all'intuizione.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Toro : Un approccio utile o umile porterà / ispirerà amore dopo che Mercurio e Venere entreranno in Bilancia martedì (rispettivamente fino al 10 e 20 novembre). Il romanticismo può derivare da un'attività che coinvolge il volontariato, la guarigione o il tuo lavoro. Se sei in coppia, lasciare che il tuo nutritore interiore esca a giocare approfondirà la connessione. Inoltre, questa settimana, Urano che si fonde con la Luna Piena nel tuo segno di sabato potrebbe portare un cambio di prospettiva improvviso e illuminante sulla tua vita personale. L'impulso per una maggiore indipendenza potrebbe spingerti a dedicare più tempo per fare le tue cose. Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire come queste influenze possono influenzare la tua relazione attuale o futura.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : La tua vita amorosa e i tuoi doni creativi godranno di una spinta dopo che Mercurio e Venere entreranno in Bilancia martedì (rispettivamente fino al 10 e 20 novembre). Sarai ispirato a condividere il tuo cuore con le persone a cui tieni attraverso le tue parole e le tue azioni. Tale apertura potrebbe attirare l'attenzione di un potenziale amante se stai cercando l'amore, quindi vai avanti ed esprimi te stesso, Gemelli! Inoltre, questa settimana, Urano che si fonde con la Luna Piena in Toro sabato può accendere la tua intuizione, quindi presta attenzione a qualsiasi intuizione che ti capita. Prendersi del tempo per la meditazione, preferibilmente circondato dalla natura, aumenterà il tuo accesso alla saggezza dentro di te.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Un'escalation di gioia che coinvolge la tua vita familiare può essere il dono di Mercurio e Venere che entrano in Bilancia martedì (rispettivamente fino al 10 e 20 novembre). Sarai ispirato a entrare in contatto con amati parenti e / o usare la tua creatività per migliorare il tuo ambiente di vita. Se sei in coppia, un appuntamento intimo a casa tua farà sicuramente sbocciare l'amore! Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta al tuo cuore. Inoltre, questa settimana, Urano che si fonde con la Luna Piena in Toro sabato potrebbe portare un'interazione eccitante o insolita con un amico o un gruppo. Inoltre, potresti improvvisamente vedere qualcuno che pensavi di conoscere bene sotto una luce diversa.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 26 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Leone : La tua strada con le parole ti metterà sotto i riflettori dopo che Mercurio e Venere entreranno in Bilancia nel tuo regno mentale martedì (fino al 10 e 20 novembre, rispettivamente). Si tratta principalmente di comunicare dal cuore, che sicuramente attirerà le persone che vogliono uscire con te, fare amicizia o collaborare con te. Ora è anche il momento ideale per far avanzare il tuo lavoro promuovendo le tue idee creative. Inoltre, questa settimana, Urano che si fonde con la Luna Piena in Toro sabato può portare a un improvviso cambiamento di prospettiva o un cambiamento di piani che coinvolgono un obiettivo su cui ti sei concentrato.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Attirare le persone sulla tua lunghezza d'onda, emotivamente e mentalmente, sarà il dono di Mercurio e Venere che entreranno in Bilancia martedì (rispettivamente fino al 10 e 20 novembre). Parlare di ciò che è importante per te aumenterà le tue possibilità di incontrare qualcuno di speciale. Inoltre, l'accesso alla tua creatività può ispirare un'idea creativa redditizia. Inoltre, questa settimana, Urano che si fonde con la Luna Piena in Toro sabato risveglierà la tua guida superiore. Stai alla ricerca di una spinta psichica su qualcosa su cui ti concentri, che può portare a una serie di eventi fortuiti che ti aiutano ad avere successo.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Esprimere il tuo vero io attirerà ammiratori dopo che Mercurio e Venere entreranno nel tuo segno martedì (rispettivamente fino al 10 e 20 novembre). Soprattutto, combinare mente e cuore quando dici la tua verità rafforzerà il tuo messaggio e attirerà persone che la pensano allo stesso modo nella tua vita. Sei pronto a condividere la verità su chi sei, Bilancia? Inoltre, questa settimana, Urano che si fonde con la Luna Piena in Toro sabato potrebbe innescare un'intuizione illuminante, molto probabilmente su un problema emotivo che necessita di guarigione. Questa influenza potrebbe scuoterti un po 'poiché allenta tutto ciò che ti trattiene.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Un approfondimento della tua intuizione quando si tratta di relazioni sarà il dono di Mercurio e Venere che entreranno in Bilancia martedì (rispettivamente fino al 10 e 20 novembre). Pertanto, stai alla ricerca di intuizioni attraverso sentimenti e pensieri che ti vengono in mente. Inoltre, le attività introspettive saranno una fonte di creatività. Inoltre, Urano che si fonde con la Luna Piena in Toro sabato potrebbe innescare un'improvvisa intuizione di una relazione intima. Un cambiamento di prospettiva su ciò di cui hai bisogno in una partnership può essere parte del quadro. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa riserva il futuro a una relazione.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Sagittario : Entrare in contatto con gli amici porterà gioia (e forse un'opportunità romantica!) Dopo che Mercurio e Venere entreranno in Bilancia nel tuo regno sociale martedì (rispettivamente fino al 10 e 20 novembre). Forse uno dei tuoi amici ti abbinerà a qualcuno di speciale. Questo è anche il momento ideale per incontrare nuove persone tramite un gruppo che si concentra sulle relazioni, l'uguaglianza sociale o l'arte. Inoltre, questa settimana, Urano che si fonde con la Luna Piena in Toro sabato potrebbe lanciarti una palla curva che cambia la tua routine, quindi sforzati di mantenere i tuoi piani flessibili durante la settimana successiva o giù di lì.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Le tue aspirazioni relazionali a lungo termine saranno il tuo obiettivo dopo che Mercurio e Venere entreranno in Bilancia martedì (rispettivamente fino al 10 e 20 novembre). Riflettere sul tuo desiderio o avversione all'impegno ti porterà a comprendere i tuoi schemi di relazione. Se stai cercando l'amore, un'attività legata al lavoro potrebbe metterti in contatto con qualcuno compatibile. Inoltre, Urano che si fonde con la Luna Piena in Toro sabato risveglierà il tuo romantico o artista interiore. Essere aperti a nuove idee stimolerà un incontro spontaneo o insolito con la tua dolce metà o aumenterà la tua creatività. Se sei da solo, la socializzazione o l'intrattenimento possono avere un ruolo nel romanticismo.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Acquario: Uno sguardo al tuo futuro che coinvolge l'amore può essere il dono di Mercurio e Venere che entrano in Bilancia martedì (rispettivamente fino al 10 e 20 novembre). Aprire la mente alla tua guida superiore attraverso la meditazione o un'altra pratica spirituale illuminerà la tua direzione, specialmente quando si tratta di una relazione. Se sei da solo, cerca l'amore durante un'attività spirituale o educativa. Potresti essere attratto da qualcuno da lontano. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per ulteriori informazioni. Inoltre, questa settimana, Urano che si fonde con la Luna Piena in Toro sabato potrebbe innescare un improvviso cambiamento di piani o prospettiva che coinvolge la tua famiglia o proprietà. Potresti anche essere ispirato a ricercare i tuoi antenati.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Una trasformazione del tuo cuore e della tua mente può essere il dono di Mercurio e Venere che entrano in Bilancia martedì (rispettivamente fino al 10 e 20 novembre). Questo può essere un momento di guarigione se sei disposto ad andare verso l'interno per accedere al tuo mondo interiore. Liberare il pensiero negativo libererà l'espressione del tuo cuore. Anche i tuoi doni psichici ne trarranno beneficio. Considera l'idea di parlare con un sensitivo del percorso di vita per ulteriore assistenza. Inoltre, questa settimana, Urano che si fonde con la Luna Piena in Toro sabato può risvegliare il tuo genio interiore. Utilizzare sia il cuore che la mente quando analizzi ciò su cui ti concentri può portare a un risultato insolito, innovativo o illuminante.