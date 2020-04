Oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio: tutto sui segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 27 aprile al 3 maggio col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Ariete: Tra lunedì e il 10 maggio, adottare un approccio genuino nelle tue conversazioni gioverà sia all'amore che al denaro mentre il mercurio intelligente attraversa il Toro terrestre. Essere genuini sarà particolarmente importante questo fine settimana a causa della collisione di Venere con il nebuloso Nettuno, che risveglierà il tuo fascino, ma non necessariamente la tua sincerità. Dovrai anche fare attenzione ai messaggi misti provenienti da altre persone. Inoltre, questa settimana, la Luna del Primo Quarto in Leone nel tuo regno romantico può suscitare passione, ma potrebbe essere necessario risolvere una complicazione prima che l'amore possa fiorire.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Toro : Tra lunedì e il 10 maggio, il transito di Mercurio attraverso il tuo segno aumenterà la tua potenza cerebrale e il desiderio di esprimere le tue idee, anche se all'inizio della settimana potresti essere più reticente del solito. Principalmente, questa influenza ti ispirerà ad imparare cose nuove e cercare persone che comunicano facilmente con te, il che significa che potresti attirare qualcuno che è in sintonia con te mentalmente. Un sensitivo d'amore può rivelare se seguirà una connessione cuore a cuore. Dovrai solo arruolare il tuo rilevatore interno questo fine settimana, quando il tuo sovrano di Venere si scontrerà con il nebuloso Nettuno e preparerà il terreno per incontrare qualcuno che non è completamente sincero.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Penserai al passato mentre il tuo sovrano Mercurio viaggia attraverso il Toro nel tuo regno inconscio. Tra lunedì e il 10 maggio, ricordare le persone e le situazioni che ti hanno impressionato, nel bene o nel male, porterà intuizioni su quelle esperienze. Acquisire una comprensione più profonda del tuo passato ti aiuterà a lasciar andare le emozioni che ti tengono bloccato. Inoltre, sii alla ricerca di un'improvvisa intuizione intuitiva giovedì, che potrebbe arrivare sotto forma di intuizione, sincronicità o visione. Questo fine settimana, Venere nel tuo segno che si scontra con il nebuloso Nettuno può diminuire la tua chiarezza per quanto riguarda l'amore.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Una ripresa nella socializzazione sarà il dono di Mercurio che transita attraverso il Toro nel tuo regno di amicizia. Tra lunedì e il 10 maggio, troverai tutti i modi per fare il check-in con i tuoi amici per vedere come stanno andando e condividere ciò che sta accadendo nella tua vita. Questo è anche il momento ideale per condividere le tue idee e incontrare nuove persone durante un'attività di gruppo, molto probabilmente online, almeno per ora. Questo fine settimana, Venere nel tuo regno inconscio che si scontra con Nettuno può innescare un ricordo di qualcuno che ami (e che forse hai perso). Forse la memoria contiene un'intuizione sulla connessione. Valuta di parlare con un sensitivo della vita passata per conoscere il tuo karma relazionale.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Leone : Un obiettivo importante sarà il tuo obiettivo mentre Mercurio transita attraverso il Toro pratico. Tra lunedì e il 10 maggio, sarai ispirato a parlare dei tuoi piani e ad adottare misure per raggiungere il risultato ideale. Molto probabilmente l'obiettivo coinvolgerà il tuo lavoro ma portare una relazione al livello successivo è una possibilità, se è il momento giusto. La Luna del Primo Quarto nel tuo segno di giovedì intensificherà la tua determinazione per avere successo. Questo fine settimana, Venere nel tuo regno sociale in collisione con il nebuloso Nettuno potrebbe preparare il terreno per un malinteso con un amico o un gruppo. Cerca di capire da dove provengono le altre persone e sii chiaro nelle tue comunicazioni.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Le conoscenze più elevate saranno al centro dell'attenzione mentre Mercurio transita attraverso il Toro. Tra lunedì e il 10 maggio, sarai ispirato a ottenere informazioni o scambiare idee su spiritualità, educazione o cultura. Partecipare a un gruppo di discussione che coinvolge uno di quegli argomenti porterebbe persone affini - e forse un ammiratore - nella tua vita. Inoltre, prestare attenzione alla tua guida interiore può offrire indizi sul tuo futuro. Questo fine settimana, Venere in collisione con il nebuloso Nettuno può innescare un malinteso che coinvolge i tuoi piani. Sul lato positivo, gli aspetti di supporto alla luna nel tuo segno rafforzeranno la tua chiarezza.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Argomenti profondi, oscuri o misteriosi ti affascineranno mentre Mercurio viaggia attraverso il Toro. Tra lunedì e il 10 maggio, sarai ispirato alla ricerca e / o alle discussioni sulla sessualità, sui fenomeni psichici, su un problema emotivo o su qualcosa che ti sei tenuto riservato. Se scegli saggiamente il tuo confidente, potrebbe sorgere un'intuizione che trasforma la tua percezione sull'argomento. Questo può anche essere un buon momento per le comunicazioni che coinvolgono risorse condivise. Questo fine settimana, il tuo sovrano di Venere in collisione con il nebuloso Nettuno potrebbe distorcere il tuo giudizio su dove sta andando una relazione o su cosa servirà per avere successo. Prendersi del tempo per un po 'di pace e tranquillità aiuterà a ripristinare la tua chiarezza.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Opportunità o problemi che coinvolgono una relazione stretta saranno al centro dell'attenzione mentre Mercurio viaggia attraverso il Toro nel tuo regno di partnership. Tra lunedì e il 10 maggio, sarai motivato a condividere le tue idee sul matrimonio e l'impegno o, se sei in coppia, a parlare della connessione con il tuo coniuge. Queste discussioni possono portare intuizioni sulla tua vita personale, così come tenere un diario. Se sei alla ricerca di amore, una fonte online o un'introduzione possono portare nella tua vita un ammiratore degno di impegno. Avrai solo bisogno della tua chiarezza sull'amore questo fine settimana mentre Venere si scontra con il nebuloso Nettuno.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: Atti di gentilezza solleveranno i tuoi spiriti mentre Mercurio viaggia attraverso il Toro nel tuo regno di benessere. Tra lunedì e il 10 maggio, ti concentrerai sulle attività che migliorano la tua vita quotidiana, insieme alle vite di coloro a cui tieni - o anche agli estranei che incontri. Sei propenso a fare le cose in grande stile, Sagittario, ma ora è il momento di azioni semplici che migliorano il tuo benessere e / o rendono il mondo un posto migliore. Questo fine settimana, Venere nel tuo regno di coppia che si scontra con il nebuloso Nettuno potrebbe distorcere la tua chiarezza su una relazione stretta o un problema di relazione. Se sei accoppiato, assicurati di capire da dove viene il tuo tesoro.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Tra lunedì e il 10 maggio, aprire la tua mente all'amore può essere il dono di Mercurio che viaggia attraverso il Toro nel tuo regno d'amore. Sarai ispirato a comunicare dal cuore per ravvivare la tua relazione attuale, incontrare qualcuno di speciale o semplicemente migliorare la connessione con le persone a cui tieni. Il romanticismo può arrivare online o tramite un incontro organizzato. Forse ancora più importante, è tempo di prendere coscienza del pensiero negativo e del dialogo interiore che limitano l'espressione del tuo cuore. Questo fine settimana, Venere in collisione con il nebuloso Nettuno nel tuo regno mentale può innescare un fraintendimento delle tue parole o intenzioni, quindi cerca chiarezza.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Acquario : Tra lunedì e il 10 maggio, Mercurio in transito attraverso il Toro nel tuo regno domestico ispirerà pensieri e conversazioni sulla tua famiglia o proprietà, anche se dovrai essere consapevole del pensiero limitato all'inizio di questa settimana. Successivamente arriva il primo quarto di luna in Leone giovedì, che potrebbe accelerare un obiettivo che hai coinvolto in una partnership. Questo fine settimana, Venere nel tuo regno d'amore che si scontra con il nebuloso Nettuno può rivelare un'aspettativa non realistica in una relazione o il tuo desiderio d'amore. Se sei solo, fai attenzione a vedere oltre le maschere che le persone indossano quando stabiliscono nuovi contatti.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Tra lunedì e il 10 maggio, Mercurio in transito attraverso il Toro nel tuo regno mentale ispirerà la tua curiosità, apertura e parole interiori. Queste qualità ti renderanno irresistibile per gli ammiratori intelligenti, ma dovrai fare il check-in con il cuore per fare la scelta giusta quando si tratta di amore; tuttavia, questo sarà impegnativo questo fine settimana poiché Venere nel tuo regno domestico si scontra con il nebuloso Nettuno. Fai attenzione alle vecchie abitudini che assumono il comando, come trovarti attratto da un ammiratore con lo stesso tratto negativo trovato in un familiare stretto. D'altro canto, potenziare gli aspetti della luna nel tuo regno di partnership aumenterà la tua chiarezza.