Oroscopo della settimana dal 27 luglio al 2 agosto: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 27 luglio al 2 agosto col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2020

Oroscopo della settimana Ariete : La passione può intensificarsi durante il primo quarto di luna nello Scorpione sexy lunedì. Le emozioni saranno complicate, tuttavia, quindi potresti anche voler prendere un po 'di tempo da solo per centrarti. Lo stesso giorno, lo scontro di Mercurio con il tuo sovrano Marte può innescare il tuo umore, mentre uno scontro tra Venere e Nettuno può evocare messaggi contrastanti, quindi cerca persone armoniose e affidabili mentre socializzi. Il lato positivo è che la tua parte avventurosa ispirerà il romanticismo mercoledì! Questo fine settimana dovrai rivedere le tue parole mentre Mercurio si oppone al potente Plutone, mentre un aspetto sole / Urano ti ispirerà a provare qualcosa di nuovo.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2020

Oroscopo della settimana Toro : Lunedì bramerai un incontro pieno di vapore durante il primo quarto di luna nello Scorpione; tuttavia, parole accese possono accompagnare il vapore se stai sopprimendo un problema che devi discutere con il tuo partner. Inoltre, lo scontro di Nettuno con il tuo sovrano di Venere può innescare aspettative non realistiche o un malinteso in una relazione. Verso il fine settimana, prestare attenzione al tuo intuito evocherà una visione d'amore di venerdì sera, un momento eccellente per un appuntamento. Basta essere consapevoli di come esprimi le tue opinioni sabato e domenica come Mercurio nel tuo regno di intelletto si oppone al potente Plutone. Una combinazione di convinzione e sensibilità è l'opzione migliore.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Impegnarsi in attività a supporto del proprio benessere è ciò di cui parla il primo quarto di luna in Scorpione lunedì. Se sei accoppiato, lavorare insieme su un progetto può approfondire la connessione, ma dovrai essere chiaro su chi sta facendo cosa. Altrimenti, Venere nel segno che si scontra con il nebuloso Nettuno può indurre un malinteso. Per una nota più leggera, una fuga romantica o un viaggio con gli amici ti ecciterà mercoledì! Questo fine settimana, Mercurio che si oppone al potente Plutone può innescare un conflitto sul denaro, mentre il sole che si scontra con Urano ispirerà una conversazione illuminante o dirompente.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Un incontro sexy potrebbe essere tra le stelle per te durante il primo quarto di luna nello Scorpione lunedì. Lo stesso giorno, tuttavia, sarai facilmente irritato a causa di Mercurio nel tuo segno che si scontra con Marte a testa calda. Inoltre, uno scontro tra Venere e Nettuno può diminuire la tua chiarezza quando si tratta di amore, quindi fai attenzione alle tue aspettative. Il lato positivo è che il tuo fascino sarà irresistibile martedì! Questo fine settimana, le irritazioni possono aumentare di nuovo, causando una lotta di potere con il tuo partner. Infine, un aspetto sole / Urano può indurre un brusco cambio di programma. Sei pronto per un po 'di eccitazione, Cancro?

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 27 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2020

Oroscopo della settimana Leone : Il primo quarto di luna nello Scorpione di lunedì potrebbe scatenare la tua volontà se non ti fai strada. Lo stesso giorno, lo scontro di Mercurio con Marte può evocare parole avventate, quindi cerca di stare vicino a persone che non premono i pulsanti. E anche con uno scontro Venere / Nettuno sulla scena, sii chiaro nelle tue comunicazioni con amici e gruppi. Su una nota più leggera, sarai una calamita per gli ammiratori mercoledì, il tuo giorno migliore questa settimana per un appuntamento! Questo fine settimana, Mercurio nel tuo regno inconscio che si oppone a Plutone può renderti consapevole di ogni negatività che stai ospitando, mentre un illuminante (se caotico) scontro sole / Urano può anche produrre una visione improvvisa.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Il primo quarto di luna nello Scorpione di lunedì rivolgerà la tua attenzione al sesso, alla guarigione o al cambiamento che stai contemplando. Lo stesso giorno, Mercurio nel tuo regno sociale in conflitto con il testardo Marte indica che le tue parole possono scuotere una relazione o scatenare una decisione avventata che coinvolge un'attività sociale. Inoltre, uno scontro tra Venere e Nettuno può innescare un passo falso nel romanticismo a causa della mancanza di comprensione della provenienza dell'altra persona. Considera di contattare un sensitivo amore per chiarezza. Questo fine settimana, Mercurio che si oppone al potente Plutone può scatenare uno scontro di volontà con un amico o qualcuno in un gruppo. Scoprire la causa sottostante del conflitto è la tua missione.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Il primo quarto di luna nello Scorpione di lunedì può rivelare eventuali problemi che hai sulla tua vita sociale, in particolare per quanto riguarda la tua autostima. Lo stesso giorno, lo scontro di Mercurio con Marte può scatenare un conflitto sui tuoi piani, mentre uno scontro tra Nettuno e il tuo sovrano di Venere può provocare confusione nell'arena romantica. Forse ti chiederai cosa vuoi in una relazione o se incontrerai mai la tua anima gemella. Questo fine settimana, Mercurio che si oppone al potente Plutone può innescare un altro scontro di volontà, mentre un aspetto sole / Urano può provocare un incontro illuminante o inquietante che coinvolge un amico o un gruppo.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : La luna del primo quarto nel tuo segno di lunedì può suscitare forti sentimenti su dove è diretta la tua vita personale. Probabilmente ti sentirai impaziente di fare progressi in una relazione o qualcos'altro vicino al tuo cuore. Lo stesso giorno, lo scontro di Mercurio con Marte aumenterà la tua determinazione a orientarti, mentre uno scontro tra Venere e Nettuno può confondere il tuo giudizio quando si tratta di amore. Considera di contattare un sensitivo amore per chiarezza. Il lato positivo, sarai una calamita per gli ammiratori martedì! Questo fine settimana, Mercurio che si oppone al tuo sovrano Plutone può intensificare la tua volontà, mentre un aspetto sole / Urano può innescare un cambiamento di prospettiva che coinvolge un obiettivo su cui sei concentrato.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2020

Oroscopo della settimana Sagittario : Il primo quarto di luna nello Scorpione di lunedì potrebbe suscitare un ricordo che contiene un'intuizione che devi esaminare. Prendersi del tempo per l'introspezione scoprirà ciò che devi sapere. Lo stesso giorno, lo scontro di Mercurio con Marte può evocare la tua impazienza di fare un cambiamento, mentre uno scontro di Venere / Nettuno offuscherà la tua chiarezza quando si tratta di una relazione. Su una nota più leggera, la tua fiducia ti renderà una calamita per gli ammiratori di mercoledì! Questo fine settimana, Mercurio che si oppone al potente Plutone può innescare la necessità di avere ragione a tutti i costi. Comprendere il punto di vista dell'altra persona è la tua missione.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Il primo quarto di luna nello Scorpione lunedì infonderà nella tua vita sociale un sacco di energia. Sarai ispirato a entrare in contatto con i tuoi amici o a partecipare a un gruppo che accelera la tua crescita personale; tuttavia, lo scontro di Mercurio con Marte può preparare il terreno per un conflitto se non si cerca una comprensione più profonda della questione. Inoltre, uno scontro tra Venere e Nettuno può creare confusione su da dove vieni in una relazione. Il lato positivo è che sarai nel flusso dell'amore venerdì sera. Questo fine settimana, il pensiero limitato può scatenare un conflitto mentre Mercurio si oppone al potente Plutone. Infine, un aspetto sole / Urano può provocare una svolta in un problema emotivo.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2020

Oroscopo della settimana Acquario: Sarai super concentrato sulla realizzazione di un obiettivo durante il primo quarto di luna nello Scorpione lunedì. Lo stesso giorno, tuttavia, lo scontro tra Mercurio e Marte può provocare polemiche, molto probabilmente con un collega o un familiare. Guarda la tua impazienza, Acquario! Dovrai anche essere consapevole della tua chiarezza sull'amore a causa dello scontro di Venere con il nebuloso Nettuno. Questo fine settimana, l'argomentazione può ripresentarsi quando Mercurio si oppone al potente Plutone. Sarai tentato di affermare la tua opinione senza sentire ciò che l'altra persona ha da dire. Infine, aspettati un'esplosione di illuminazione per una relazione stretta mentre il sole si scontra con Urano.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Il primo quarto di luna in Scorpione lunedì rafforzerà la tua capacità di prevedere il tuo futuro. Questo è un momento eccellente per visualizzare il raggiungimento di un sogno vicino al tuo cuore, che rafforzerà la tua capacità di manifestarlo; tuttavia, uno scontro Venere / Nettuno può distorcere la tua chiarezza quando si tratta di ciò che vuoi in una relazione. Inoltre, lunedì, Mercurio nel tuo regno d'amore che si scontra con Marte può scatenare la tua impazienza in una relazione. Al contrario, martedì è un momento eccellente per una seducente prova! Questo fine settimana, potrebbe insorgere un conflitto tra passione e amicizia quando Mercurio si oppone a Plutone. Una chiacchierata diretta con la persona coinvolta è l'opzione migliore.