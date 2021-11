Oroscopo della settimana dal 29 novembre al 5 dicembre: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 29 novembre al 5 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Il tuo sovrano di Marte che balla con Nettuno all'inizio della settimana aumenterà la tua intuizione quando si tratta di romanticismo, mentre la fusione Marte/luna in Scorpione il giovedì può intensificare un appuntamento sexy (o il tuo desiderio di uno). Ma l'evento principale di questa settimana è l'eclissi di Luna Nuova in Sagittario sabato, che avvia un nuovo ciclo di attività che coinvolgono spiritualità, cultura o viaggi. Inoltre, la Luna Nuova che si fonde con il cervellotico Mercurio incoraggia le discussioni su argomenti che migliorano la tua crescita personale. Potresti anche sentire l'impulso di viaggiare in un paese straniero o di studiare una cultura particolare.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Toro : Marte nel tuo regno di coppia ballare con Nettuno all'inizio della settimana aumenterà la tua sensibilità verso il tuo compagno o amico più caro. Quindi una fusione Marte/luna giovedì amplificherà i tuoi sentimenti verso il tuo partner (o la sua mancanza). Può anche risvegliare il bisogno di più passione nella tua vita. Ma l'evento principale di questa settimana è l'eclissi di Luna Nuova in Sagittario sabato, che lancerà un nuovo ciclo di guarigione e intimità. Questi due elementi possono essere legati insieme se una ferita al tuo cuore sta ostacolando la tua vita amorosa. Inoltre, la Luna Nuova che si fonde con il cervellotico Mercurio ispirerà discussioni su sesso, guarigione o fenomeni psichici.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE 2021